Volocom si espande in Svizzera e punta al mercato internazionale

Volocom, azienda leader nel monitoraggio dell’informazione, sbarca in Svizzera con la costituzione di Volocom Technology Sagl, la nuova filiale ticinese della società fondata da Valerio Bergamaschi.

Si tratta di un nuovo importante passo dell’avviato processo di internazionalizzazione di Volocom, che è oggi in grado di monitorare un flusso di oltre 4 milioni di notizie al giorno, provenienti da più di 200mila fonti nazionali e internazionali nel pieno rispetto del diritto d’autore.

Con la nascita di Volocom Technology Sagl, la capacità dell’azienda italiana di Media Monitoring di intercettare e comprendere l’informazione in tutte le sue forme – dalla carta stampata al web, dai social ai lanci d’agenzia, fino ai contenuti radiotelevisivi – viene messa a disposizione di aziende, brand, istituzioni e associazioni europee e globali attraverso una suite di prodotti in continua evoluzione.

L’espansione in Svizzera è solo l’ultimo passo della crescita costante dell’azienda milanese, vero e proprio leader tecnologico nel settore del monitoraggio dei media e pronta a fornire ai nuovi clienti internazionali i consueti livelli di sicurezza, affidabilità e innovazione che le hanno permesso di affermarsi nel mercato italiano.

Tutti i prodotti di Volocom, infatti, permettono di raccogliere, gestire e analizzare notizie e contenuti informativi provenienti dai media di tutto il mondo, permettendo alle aziende clienti di rimanere aggiornate in tempo reale su ciò che si dice, scrive o pubblica in Italia e all’estero.

“Con la nascita di Volocom Technology Sagl siamo pronti a raccogliere e soddisfare le esigenze del mercato estero”, spiega Carlo Del Bo, CEO di Volocom Technology Sagl. “Da quando abbiamo avviato il progetto di internazionalizzazione, non abbiamo mai smesso di incrementare in qualità e quantità la mole di dati e informazioni gestite ogni giorno per coprire lo scenario mediatico globale. Siamo sicuri che, grazie alla partnership con Contauro, sempre più realtà sceglieranno l’affidabilità di Volocom come fornitore di servizi per il monitoraggio dei media”.

La nuova società di Volocom potrà infatti contare sulle competenze e l’esperienza della svizzera Contauro, società di consulenza specializzata nell’ottimizzazione della strategia e dei processi aziendali. Con questa partnership, Volocom e Contauro collaboreranno in ambiti operativi quali marketing, analisi di mercato, pianificazione, fino alla realizzazione di eventi e progetti dedicati per offrire ai clienti internazionali informazioni, supporto e strategie di business efficaci attraverso i servizi di monitoraggio dei media di Volocom.

“Siamo entusiasti di accompagnare Volocom nel suo processo di internazionalizzazione”, dice Vito Todaro, Business Development Director di Contauro. “La nostra partnership è un ulteriore passo verso la crescita dei nostri servizi e dei rispettivi business”.

