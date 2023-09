50 anni di Regione: documentario ‘Una storia nella Storia’ del Consiglio veneto

Il parlamentare Luciano Righi, assessore regionale alle attività produttive durante gli anni di piombo, il costituzionalista Mario Bertolissi, l’avvocato Franco Zanchin già segretario generale del Consiglio veneto nel primo decennio degli anni Duemila, sono stati i ‘testimonial’ nello Spazio Cinema all’Hotel Excelsior al Lido della proiezione del documentario “Una storia nella Storia”, dedicato ai primi 50 anni di storia della Regione del Veneto.

Il documentario, realizzato dal Consiglio regionale del Veneto in collaborazione con la sede regionale Rai di Venezia, su soggetto del segretario generale Roberto Valente e regìa di Tommaso Giusto, chiude idealmente le manifestazioni per il 50° anniversario della nascita delle Regioni a statuto ordinario. Il video consegna al grande pubblico una serrata ricostruzione di mezzo secolo di vita politica in Veneto e in Italia e di profonde trasformazioni sociali e culturali, dagli anni della Guerra fredda e del terrorismo alla recente crisi pandemica e climatica. “La Regione Veneto ha fatto storia anche in questa occasione – ha messo in evidenza il presidente del Consiglio Roberto Ciambetti – producendo, unica in Italia, un prodotto video di alta qualità, grazie all’eccezionale collaborazione della sede Rai di Venezia diretta da Giovanni De Luca, che ci ha dato accesso agli archivi delle teche dei Tg regionali. Crediamo di aver realizzato uno strumento divulgativo ed educativo, non autocelebrativo, che parla alle giovani generazioni e ai tanti veneti nel mondo aiutandoci a fissare nella memoria vicende e passaggi che dato forma alla nostra comunità regionale e hanno costruito la nostra identità”.

Ad applaudire l’anteprima delle dieci puntate (disponibili nel sito web del Consiglio www.consiglioveneto.it) i consiglieri di ieri e di oggi (in prima fila i componenti dell’attuale commissione Cultura del Consiglio, guidata da Francesca Scatto), l’assessore regionale alla Cultura Cristiano Corazzari, il direttore della Fondazione Veneto Film Commission Jacopo Chessa e rappresentanti del mondo della scuola e delle istituzioni culturali.

