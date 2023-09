CRV – Commissione Cultura e Turismo in visita a Cavallino-Treporti

“Ai comuni del litorale veneto che d’estate attraggono milioni di presenze turistiche va riconosciuto lo status giuridico e amministrativo di ‘comunità marina’”.

È quanto ha affermato la presidente della commissione Cultura e Turismo del Consiglio veneto Francesca Scatto (Lega-Lv), a conclusione della seduta che la commissione consiliare ha svolto nel municipio del comune di Cavallino-Treporti, il comune veneto leader in Europa del turismo all’aperto. I commissari regionali si sono confrontati con Roberta Nesto, sindaca e coordinatrice della rete dei maggiori comuni turistici costieri italiani denominata ‘G20 delle spiagge’, e con i rappresentanti dei comuni di Cavallino-Treporti, Caorle, Chioggia, Jesolo, San Michele al Tagliamento, Rosolina, Lignano Sabbiadoro e Grado. “Abbiamo approfondito insieme – fa sintesi la presidente Scatto – le problematiche del turismo balneare stagionale e, in particolare, la richiesta di riconoscimento di status di comunità balneare che il comune del litorale veneziano avanza insieme alle altre 19 località costiere italiane, che insieme vantano oltre 70 milioni di presenze turistiche l’anno. Dagli amministratori di una realtà che rappresenta la capitale del turismo ‘open air’ abbiamo acquisito in presa diretta problemi, esigenze e prospettive delle cosiddette ‘città fisarmonica’, cioè di quei centri ad alta vocazione turistica che nei mesi della stagione balneare arrivano a contare anche un milione di ospiti dilatando così in maniera imponente il numero della popolazione e la pressione su organizzazione e servizi. Condividiamo in pieno l’iniziativa legislativa nazionale per il riconoscimento dello status di ‘comunità marina’ di cui gli amministratori di Cavallino Treporti si sono fatti capofila: anzi, è nostro compito di legislatori regionali fornire tutto il supporto che merita. Per questo oggi la commissione ha concordato una risoluzione a sostegno del progetto di legge che è stato sottoposto anche alla X Commissione Parlamentare a luglio. L’atto di indirizzo verrà proposto al voto dell’assemblea regionale, perché anche la Regione del Veneto sostenga questa proposta a rinforzo del lavoro di squadra dei sindaci del litorale”. “Auspichiamo, inoltre- aggiunge la presidente Scatto – che anche la Città metropolitana di Venezia faccia la propria parte, realizzando e completando quelle infrastrutture, strade, piste ciclabili e linee di trasporto pubblico, a servizio del litorale e del grande flusso di turisti che sceglie le spiagge venete”.

La sesta commissione consiliare ha inoltre visitato il museo Batteria Pisani, storica fortificazione militare trasformata da poco più di cinque anni in sede museale e nuovo presidio culturale multimediale nel sistema dei forti veneziani e dei memoriali di guerra, e ha effettuato anche un sopralluogo ad uno dei camping storici e leader in Europa del comune veneziano.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO