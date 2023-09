Due cortometraggi delle scuole venete vincitrici Concorso Consiglio regionale su Memoria e Shoah

“Vedendo questi video vincitori della prime edizioni del nostro Concorso penso che capirete quanto importante ma anche quanto bello sia investire nei nostri giovani, nelle nostre scuole per difendere la memoria e con essa la speranza della Pace” Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale ha presentato allo spazio della Regione del Veneto all’hotel Excelsior al Lido di Venezia nell’ambito del Festival cinematografico della Biennale i due cortometraggi vincitori delle prime due edizioni del Concorso promosso dall’Assemblea legislativa veneta in collaborazione con l’Ufficio regionale scolastico in applicazione della legge n 5/2020 “Iniziative per il Giorno della Memoria, la consapevolezza della Shoà, il contrasto all’antisemitismo con la promozione della conoscenza della cultura ebraica”.Protagonisti dell’evento al Lido gli studenti dell’Istituto Algarotti di Venezia con “ Itinerario della memoria a Venezia tra pietre d’Inciampo e testimonianze”, vincitori nell’edizione 2021, e quindi “Storie di solidarietà ed eroismo in Val d’Alpone” realizzato dagli studenti dell’Istituto Dal Cero di Verona primi classificati nell’edizione del 2023.

Ciambetti ha sottolineato che “I nostri studenti sono riusciti a produrre cortometraggi di alta qualità, svolgendo i ruoli di sceneggiatori, operatori, registi partendo da ricerche approfondite fatte in campo: un impegno straordinario che testimonia la loro capacità di utilizzare i mezzi moderni conciliandoli con gli strumenti della ricerca e studio tradizionale. Il lavoro dei nostri studenti, e non solo i video che oggi abbiamo presentato, sono degli anticorpi contro l’oblio, la dimenticanza, il cancellare la lezione che giunge dalla storia: chi non ha passato non ha un futuro”.

