Venezia 80. Documentario “Una storia nella Storia”

“Presentare il documentario ‘Una storia nella Storia’ nel contesto della Mostra del Cinema di Venezia non è soltanto un’occasione preziosa per valorizzare un prodotto unico ma anche un riconoscimento tributato ad un lavoro originale, che per la prima volta narra le vicende di un’istituzione pubblica, la Regione, attraverso le voci, le testimonianze e i volti di chi in quella stessa Regione ha lavorato, credendo con convinzione nel ruolo dell’ente pubblico. Il palcoscenico internazionale del Lido offre l’opportunità di fare in modo che un’istituzione pubblica, la Regione Veneto in questo caso, riesca a raccontarsi ad un vasto pubblico, attraverso un linguaggio trasversale, coinvolgente, scevro di tecnicismi ma non per questo privo di profondità. Cittadini, studiosi e la stessa classe politica hanno a disposizione uno strumento grazie al quale capire meglio cosa significhi amministrare la cosa pubblica: attraverso “Una storia nella Storia” diamo compiutezza al concetto stesso di civismo”.

Con queste parole il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha commentato la presentazione di “Una storia nella Storia – I primi 50 anni della Regione del Veneto”, documentario dedicato alla vita e all’attività della Regione nelle dieci legislature intercorse dal 1970, avvenuta nel pomeriggio presso lo Spazio Cinema della Regione Veneto gestito dalla Fondazione Veneto Film Commission all’Hotel Excelsior, al Lido di Venezia. Alla presentazione hanno partecipato anche il Segretario generale del Consiglio regionale del Veneto Roberto Valente ed il Direttore della sede regionale RAI per il Veneto, Giovanni De Luca.

“Dal 1932, anno della prima edizione, la Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia è sempre stata un punto di osservazione privilegiato sulla società e le sue trasformazioni: credo quindi che il documentario ‘Una storia nella Storia’ abbia trovato qui, oggi, una collocazione decisamente piena di senso e significato”, conclude il Presidente Ciambetti.

