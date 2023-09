Ibermedia Next presenta un bilancio positivo del suo bando di sovvenzioni al Festival Pixelatl

IBERMEDIA NEXT ha presentato a Pixelatl i risultati del suo bando per stimolare il potenziale e la creatività della regione iberoamericana, che si è chiuso il 21 agosto.

I 104 progetti presentati rivelano l’interesse che questa iniziativa, finanziata con i fondi NextGenerationEU, ha suscitato nel settore.

Lo hanno confermato i loro rappresentanti presenti a Pixelatl: Jara Ayucar, Direttrice delle Politiche di Marketing dell’Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA, Ministero della Cultura spagnolo); José Luis Farias, Produttore Esecutivo dei Quirino Awards; insieme a Silvina Cornillón, Manager di Animation! Ventana Sur Latam Audiovisual Market.

Sul totale dei progetti, 71 sono stati presentati dalla Spagna, 22 dall’Italia e 11 dal Portogallo. Le 104 società di produzione maggioritarie dei tre Paesi europei si è unita a società, professionisti e proprietari di PI latinoamericani provenienti da Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Messico, Panama, Perù e Repubblica Dominicana.

Uno degli aspetti più innovativi di questa iniziativa è la sua apertura ai progetti a scopo dimostrativo. Una sfida divenuta realtà in considerazione del tipo di progetti presentati, che comprendono teaser (33), episodi pilota (22) e prototipi (16). Inoltre, sono state ricevute domande per lo sviluppo di cortometraggi (25), videoclip (1) e altri formati (7). I progetti selezionati riceveranno un sostegno sotto forma di finanziamenti a fondo perduto, oltre a un programma completo di consulenza, comunicazione e promozione.

“Siamo molto soddisfatti dell’esito del bando. È stato accolto molto bene, il che dimostra che l’alleanza con la Liga de la Animación Iberoamericana per progettare il supporto direttamente con il settore è stata una strategia di successo e che andrà realmente a beneficio dell’industria”, afferma Jara Ayucar, Direttrice delle Politiche di Marketing dell’ICAA.

José Luis Farias, Produttore Esecutivo dei Quirino Awards, sottolinea che “il Comitato di valutazione e Consulenza ha un grande lavoro da svolgere per valutare le candidature e selezionare i progetti più solidi e all’avanguardia. L’animazione iberoamericana ha molto da dire sul presente e sul futuro del settore, e noi abbiamo in mano la prova che lo dimostra”.

Víctor Herreruela, Coordinatore dell’Unità Tecnica del Programma IBERMEDIA, spiega che “la quantità, la qualità, la diversità e il numero di Paesi coinvolti nei progetti ricevuti ha superato le nostre aspettative, che erano già alte. Siamo in grado di affermare che questa iniziativa sarà una spinta importante per l’immediato futuro dell’animazione iberoamericana”.

I. Pixelatl, un evento di networking fondamentale per IBERMEDIA NEXT

L’interesse di IBERMEDIA NEXT a fungere da punto d’incontro per i professionisti del settore si conferma grazie al suo ruolo di primo piano negli eventi chiave del settore, dall’apertura del bando, che si è tenuta il 12 maggio in occasione dei Quirino Awards, alle attività organizzate ad Annecy. Questo primo bilancio è stato presentato durante il Festival Pixelatl, evento che fa parte de La Liga de la Animación Iberoamericana, partner dell’iniziativa fin dalla sua nascita, che comprende i già citati Quirino Awards e Animation! Ventana Sur.

La presentazione si è tenuta mercoledì 6 settembre alle 17:30 (GMT-6) in occasione di questo evento, che nella sua edizione 2023 si terrà fino a sabato 9 settembre a Guadalajara (Messico),

Il Festival Pixelatl, dedicato alla formazione, alla promozione e alla creazione di legami internazionali per l’industria messicana e la comunità creativa mondiale, è diventato uno dei principali punti di incontro tra i creatori latinoamericani e le industrie globali dell’animazione, del fumetto e dei videogiochi. Come nelle precedenti edizioni, per cinque giorni ha riunito creatori, dirigenti e appassionati di tutte le aree del settore audiovisivo, per favorire lo scambio di know-how ed esperienze, promuovere progetti emergenti, costruire una rete di collaborazione internazionale, contribuire alla creazione di nuovo pubblico e promuovere uno spirito comunitario nell’industria.

II. Un’iniziativa nata per promuovere lo sviluppo di un settore strategico

Un altro aspetto positivo di questo primo bilancio è la profusione di registrazioni su IBERMEDIA NEXT PLAZA, la piattaforma gratuita progettata per facilitare gli incontri tra i professionisti del settore su entrambe le sponde dell’Atlantico. La registrazione su IBERMEDIA NEXT PLAZA, che durante il periodo di apertura del bando ha contato 630 utenti unici con 334 schede attive, si è rivelata molto più che il primo passo effettivo per presentare un progetto al bando.

I Paesi più rappresentati dai loro professionisti sulla piattaforma IBERMEDIA NEXT PLAZA sono Spagna (101), Argentina (51), Italia (29), Messico (29), Colombia (28) e Brasile (18). Oltre a questo bando, le aziende e le società di produzione di Spagna, Italia e Portogallo e i creatori di tutti gli Stati membri del Programma Ibermedia potranno continuare a fare networking su IBERMEDIA NEXT PLAZA, in modo completamente gratuito.

Proseguendo con il calendario dell’iniziativa, una volta chiuso il periodo di ricezione delle domande e completata la prima valutazione, lo stato delle candidature potrà essere consultato sul sito www.ibermedianext.com. L’esito del bando verrà pubblicato entro la fine dell’anno.

Informazioni su IBERMEDIA NEXT

Social Media IBERMEDIA NEXT

Instagram: @Ibermedianext

Linkedin: @Ibermedia Next

Twitter: @Ibermedia Next

YouTube: @IBERMEDIANEXT

Iscriviti alla newsletter di IBERMEDIA NEXT qui

IBERMEDIA NEXT è un’iniziativa del Programma IBERMEDIA che ospita linee pilota a sostegno di produzioni diverse da quelle tradizionalmente sostenute dal Programma. Il bando è finalizzato all’applicazione di nuove tecnologie nel campo dell’animazione digitale e dei contenuti audiovisivi con un’alta percentuale di animazione. Fa parte della Componente 25 “Spain Audiovisual Hub of Europe” del Piano europeo di ripresa, trasformazione e resilienza ed è finanziato con fondi NextGenerationEU.

Si avvale inoltre della collaborazione dei Premi Quirino per l’Animazione Iberoamericana e della Lega Iberoamericana di Animazione, di cui i Quirino fanno parte insieme ad Animazione! Ventana Sur e il Festival Pixelatl.

Leggi il comunicato stampa originale

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Prodigioso Volcán, S.L. CIF – B86080611 C/ Escorial 17 – local bajo 28004 – Madrid