Seconda commissione riunita fuori sede, presso le ‘Regole d’Ampezzo’

La Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (Lega-LV), si è riunita oggi fuori sede, presso le ‘Regole d’Ampezzo’, e ha espresso all’unanimità la presa d’atto del Rend n. 180/2023 “Regole d’Ampezzo – ente gestore del Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo – Relazione sull’attività svolta nell’anno 2022, programma attività per l’anno 2023 e rendiconto anno 2022”, ai sensi dell’articolo 17, commi 2 e 3, della L.R. n. 21/1990, e dell’articolo 8 della L.R. n. 53/1993.

Erano presenti, tra altri, il presidente delle ‘Regole d’Ampezzo’, Stefano Gaspari, e il direttore del Parco, Michele Da Pozzo, oltre ai rappresentanti delle competenti strutture regionali.

Nel corso della seduta, sono state evidenziate le numerose attività svolte dal personale del Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo per la tutela del patrimonio naturale e in materia di controlli, ed è stato ricordato il ruolo del comitato tecnico scientifico. Sono state altresì illustrate le diverse attività culturali e scientifiche realizzate. Sono state inoltre approfondite le specificità del Parco rispetto agli altri Parchi veneti: le ‘Regole’ sono l’unica realtà in cui non vi sono residenti, costituendo interamente un’area naturalistica protetta.

Ricordiamo che il Parco è gestito dalle ‘Regole’, che contribuiscono al suo finanziamento, in aggiunta ai fondi regionali. Il Parco ha sede in una località prestigiosa e unica come Cortina, che ogni anno accoglie numerosi turisti.

A margine della seduta, il presidente Rizzotto ha evidenziato come “le ‘Regole d’Ampezzo’ rappresentino un esempio di realtà virtuosa, di gestione del territorio con amore e passione”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO