GenovaJeans-quattro-incontri–al-“Jeanslab”-con-esperti-e-ricercatori-per-conoscere-tutto-sul-jeans

Dopo il JeansParty di ieri sera a Villa Serra di Comago, in attesa di GenovaJeans , l’evento che si terrà dal 5 all’8 ottobre, con il mese di settembre sono partite le attività programmate presso il “ JeansLab” di via Pré, che fanno parte di ” Aspettando GenovaJeans “.

Dopo la prima conferenza al Laboratorio del Jeans, tenuta da Francesco Doria Lamba , che ha raccontato il suo percorso nel mondo del jeans, partendo dalle esperienze della sua antica famiglia, che già nel 1400 commerciava l’indaco e un secolo dopo possedeva una tintoria proprio in via di Pré, sono in programma altri tre incontri: il 14 settembre alle 18,30 ” Jeans is the Message “: tutto quello che avreste voluto sapere sui vostri Jeans (ma non avete mai osato chiedere), di Monica Bruzzone , architetto, che da anni collabora con il Dipartimento di Economia dell’Università di Genova, dalle cui ricerche stanno emergendo fatti sorprendenti sulla storia del Jeans e sulla sua diffusione e utilizzo nel mondo.

Il 19 settembre, alle 18,30 “Jeans before Blue Jeans ” con Marzia Cataldi Gallo , uno studio già pubblicato e presentato nell’edizione di GenovaJeans 2021, diventato in pratica il manifesto dell’evento che focalizza con precisione il ruolo di Genova nella nascita e nell’utilizzo del jeans, riconoscendo invece all’America il merito di aver costruito il mito del blue jeans.

Il 21 settembre, alle 18,30, ” L’artigianato, l’intelligenza delle mani” con Roberto Corbelli, dal 1991 ideatore e direttore artistico di RMI, Ricerca Moda Innovazione, evento annuale di CNA Federmoda. Ricercatore ed esperto dei cambiamenti socioculturali e degli approcci all’acquisto delle nuove generazioni, da anni tiene seminari, wokshop ed eventi in tutto il mondo con grande successo tra i giovani, cui fornisce esempi concreti della bellezza del mestiere di artigiano, che caratterizza in gran parte il Made in Italy e su cui si concentrano gli sforzi del Laboratorio per creare nuovi Artigiani del Jeans. Con CNA Federmoda è stata infatti costruita una partnership proprio per la formazione professionale.

I posti agli incontri sono limitati ed è possibile prenotare inviando una mail a viade[email protected] o scrivendo al numero whatsapp 338-3230006

