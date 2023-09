AgriEuro: il tuo alleato online per la cura del giardino con oltre 60.000 ordini al mese

Per tutti gli appassionati di giardinaggio, Agrieuro.com rappresenta la destinazione prediletta nella ricerca di tutta l’attrezzatura necessaria.

Il sito, infatti, è oggi riconosciuto come il punto di riferimento online per l’acquisto di prodotti per la cura di orto e giardino. Lanciato nel 2008, il portale è l’evoluzione online della società umbra Settimi Macchine Agricole, rivenditrice al dettaglio di articoli per l’agricoltura e il giardino.

Con oltre 50 anni di esperienza nel settore della strumentazione per la cura del verde, l’azienda ha da tempo intrapreso il percorso delle vendite online riscuotendo un grande successo. Ciò è stato possibile grazie ad una visione aziendale chiara, la creazione di un sito intuitivo, un’ottima user experience, un’ampia gamma di prodotti di alta qualità e servizi che riducono sempre di più la distanza tra rivenditore e cliente.

Il catalogo di AgriEuro, consultabile sul sito ufficiale www.agrieuro.com, offre una vasta gamma di prodotti. Le categorie più popolari includono attrezzature per il taglio e la manutenzione del prato, lavorazione e cura del terreno, lavorazione del legno (come, ad esempio, motoseghe a batteria e biotrituratori), oltre che una sezione dedicata all’area cucina. Una varietà di offerta che si rivolge sia ai professionisti che agli hobbisti, garantendo prodotti accessibili e di qualità.

Oggi, l’azienda vanta una squadra di oltre 150 persone, fatta di esperti professionisti che assistono i clienti con consulenze dedicate, assistenza spedizioni, post-vendita e servizi tecnici. Questo impegno ha contribuito a una crescita esponenziale del business di AgriEuro, tanto da registrare alla fine del 2022 un incremento del 23% del fatturato, pari a 128 milioni di euro.

Con una media di 58.000 ordini e oltre 3 milioni di visite al mese, AgriEuro si appoggia a quattro sedi logistiche in Italia (Spoleto, Bologna, Piacenza e Novara) ed è attivo in tutta Europa attraverso una serie partnership con rinomate aziende di spedizioni internazionali. La qualità delle informazioni dettagliate presenti in ogni scheda prodotto, insieme a contenuti video originali e un blog con guide all’acquisto, rende AgriEuro una risorsa completa per ogni appassionato.

Nel corso degli anni, AgriEuro ha poi continuato a cercare modi per ridurre l’impronta ecologica della propria attività, impegnandosi attivamente nella sostenibilità e nella tutela dell’ambiente. L’ultimo passo in questa direzione è stata l’introduzione di un imballaggio 100% ecologico, sottolineando l’etica e la responsabilità dell’azienda verso il nostro pianeta.

La nuova scatola progettata da AgriEuro è realizzata interamente con cartone riciclato. Ma non si tratta solo di una scelta ecosostenibile in termini di materiali: l’azienda, infatti, ha compiuto un passo audace eliminando completamente l’utilizzo di plastica per tutti gli articoli con peso fino a 80 kg. Questo notevole cambiamento non solo riduce il consumo di plastica, ma anche il relativo inquinamento ambientale derivante dallo smaltimento improprio di tale materiale.

In aggiunta a ciò, l’azienda ha deciso di non utilizzare più pallet in legno (sempre per articoli fino a 80 kg), spesso associati a deforestazione e sprechi. Con queste iniziative, l’azienda non solo si rivela all’avanguardia nel settore e-commerce per le pratiche sostenibili, ma dimostra anche che è possibile coniugare business e rispetto per l’ambiente.

Approfondimenti: Sito ufficiale Agrieuro.com

