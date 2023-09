30 anni di Autoingros: a Piacenza una bussola per appassionati e non solo

A ottobre i festeggiamenti, mentre continua l’impegno sul territorio. In showroom il nuovo suv ZR-V Full Hybrid di Honda

Scegliendo Autoingros si sceglie la qualità, la competenza, una nuova idea di affidabilità. Il marchio Autoingros è nato esattamente trenta anni fa, nel 1993 a Borgaro Torinese, la sua sede piacentina si è insediata sul territorio nel 2019 diventando in breve tempo una bussola per chiunque, a Piacenza e provincia, cerchi un’auto Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Abarth, Honda, Land Rover, Jaguar o un veicolo commerciale Fiat Professional.

Scegliere Autoingros Piacenza vuol dire affidarsi a una concessionaria leader in Emilia Romagna.

Nel mese di ottobre lo storico marchio festeggerà il trentennale in tutti gli showroom Autoingros insieme ai propri clienti che sanno di poter contare su un team preparato ed efficiente, sempre disponibile, attento ai dettagli, su un’ampia gamma di vetture nuove e usate, oltre che su vantaggiose formule di finanziamento e leasing per diluire la spesa in piccole rate mensili adottando la soluzione migliore per il soggetto interessato.

Autoingros Piacenza è, come ricordato, concessionaria ufficiale del mondo Alfa Romeo e Honda e propone aree dedicate a questi due brand fornendo esperienze di acquisto personalizzate e distinte. Guardando in casa Honda, ad esempio, è utile segnalare, rivolgere l’attenzione, al nuovo ZR-V Full Hybrid, il suv sportivo che combina un design dinamico con prestazioni esaltanti e un comfort straordinario.

Un prodotto all’avanguardia. L’avanzato gruppo propulsore “e:HEV” di ZR-V è stato progettato per offrire alti livelli di prestazioni ed efficienza. Tre le modalità di guida selezionabili, per adattarsi a ogni tipo di percorso e situazione. La tecnologia Full Hybrid Honda, potente ed efficiente, è sempre al tuo fianco. Il nuovo ZR-V Full Hybrid è dotato di una serie di tecnologie innovative, progettate per tenere gli utenti connessi all’auto e all’universo esterno, tramite l’avanzato sistema di infotainment Honda Connect disponibile con Apple CarPlay e Android Auto.

ZR-V Full Hybrid è dotato di serie della più avanzata tecnologia di assistenza alla guida Honda Sensing, per rendere ogni viaggio più piacevole e sicuro.

La Autoingros di Piacenza è coinvolta pienamente, fin dalla sua apertura, nel tessuto sociale ed economico del territorio. Numerose le collaborazioni intrecciate, proficuamente intessute. Di recente le insegne Autoingros hanno partecipato al grande evento IMAG RT 23 (International Meeting Alfa Romeo GT Bertone 105 a Grazzano Visconti), organizzato dall’associazione Biscioni Piacenza, ospitando nel proprio showroom una delle iniziative segnalate nel fitto calendario.

In tema di collaborazioni spicca anche la confermata partnership, come sponsor, con l’UCC Assigeco Basket Piacenza che comincia la sua stagione sportiva proprio domenica 1 ottobre al Palabanca Sport contro il Rivierabanca Basket di Rimini.

Per maggiori informazioni seguite i profili Facebook e Instagram del Gruppo Autoingros. È possibile contattare Autoingros Piacenza anche al numero 0523-073264 oppure all’indirizzo mail [email protected].