Quarta commissione – Auditi rappresentanti della Guardia di Finanza di Padova

La Quarta commissione consiliare permanente, presieduta da Andrea Zanoni (Pd), vicepresidente Roberto Bet (Lega-LV), ha ascoltato il Maggiore Nicola Gazzilli, Comandante del Gruppo di Padova della Guardia di Finanza, e il Maresciallo Francesco Lupia, del Gruppo di Padova della GdF, in ordine al fenomeno della contraffazione in Veneto.

È così proseguito il ciclo di audizioni della commissione per approfondire gli effetti negativi che il commercio abusivo produce nell’economia veneta.

A margine della seduta, il presidente Zanoni ha dichiarato che “dalle audizioni, è emerso come la Guardia di Finanza stia monitorando l’intero fenomeno della contraffazione in Veneto in modo molto dettagliato. Le operazioni di indagini e sequestri condotte sono infatti veramente notevoli. Certo, il fenomeno, anche nella nostra Regione, ha assunto dimensioni considerevoli e serve quindi un ulteriore maggiore coordinamento tra tutte le forze in campo. In ogni caso, l’azione di contrasto alle contraffazioni, condotta dalla Guardia di Finanza, è ai massimi livelli”.

Per il vicepresidente Bet, “la relazione degli auditi è stata molto interessante in quanto ha messo in evidenza l’attività che la Guardia di Finanza svolge per contrastare le contraffazioni nel nostro territorio. Abbiamo appreso che il numero dei materiali confiscati e/o sequestrati è molto elevato. Ho trovato interessante, in particolare, l’attività realizzata dalla Guardia di Finanza per la formazione e l’educazione dei consumatori e, in particolare dei giovani, rispetto al fenomeno della contraffazione. Soprattutto, considero molto utile l’attività formativa portata avanti nelle scuole e nelle università. L’audizione di oggi ci ha fornito gli strumenti per delineare l’attività che la Regione del Veneto dovrà realizzare nei prossimi mesi sul fronte dell’educazione ai consumatori e della prevenzione, al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione in Veneto sotto tutti gli aspetti”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO