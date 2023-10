Partecipazione e supporto a GIS 2023 per JMG Cranes, un riferimento nel settore

La realtà specializzata nella realizzazione di gru elettriche pick&carry sarà presente alla fiera GIS di Piacenza sia come espositore che come gold sponsor. E dal 5 ottobre le sorprese non mancheranno, per i visitatori.

Prenderà il via giovedì 5 ottobre l’edizione 2023 di GIS, l’unico evento italiano dedicato al mondo del sollevamento – e il più grande a livello europeo – dedicato agli utilizzatori di gru, piattaforme aeree, sollevatori telescopici, carrelli elevatori, macchine e attrezzature per la movimentazione industriale e portuale, logistica meccanizzata e il trasporto pesante. In una rassegna di questo tipo non potrà mancare JMG Cranes, realtà di riferimento nel settore delle gru semoventi, che con grande entusiasmo ha partecipato a tutte le nove edizioni di GIS.

Quest’anno JMG Cranes sarà presente al padiglione 1 stand C184 – D185, dove presenterà alcune novità. «Ci saranno quattro gru semoventi elettriche, che vanno ad ampliare altrettante delle nostre gamme di prodotti – spiega la responsabile dell’ufficio marketing di JMG Cranes Valentina Cassi, la quale anticipa un’ulteriore chicca per i visitatori -. nuovi modelli di gru vi stanno aspettando, ma non solo al nostro stand…».

Infatti, non sarà solo lo spazio espositivo dell’azienda a mostrare le gru realizzate nella sede di Sarmato. «Le nostre gru saranno presenti anche negli stand di altri espositori nostri clienti, come NMG Italia nel padiglione 1 stand C164 – D205, ed E.L.Group, specializzata nel noleggio di gru e piattaforme aeree e presente presso l’area esterna di Piacenza Expo, allo stand O 153A», sottolinea Cassi.

Il rapporto speciale che lega JMG Cranes al GIS si evince non solo dalla sua partecipazione costante negli anni, ma anche dal supporto dato alla fiera. Nello specifico, l’impresa è gold sponsor del GIS by Night, evento che si terrà il prossimo 6 ottobre. Questo prevede la speciale apertura serale dell’intero quartiere fieristico, consentendo a tutti gli espositori e alla loro clientela di fare networking, approfittando delle ricche proposte enogastronomiche che verranno posizionate all’interno della fiera. JMG sarà inoltre gold sponsor degli ILTA 2023, gli awards per le eccellenze del sollevamento e dei trasporti eccezionali in Italia che quest’anno si svolgeranno nell’adiacente Palabancasport a partire dalle 18.15, sempre venerdì 6 ottobre.

Spazio, infine, all’evento Eli_Lift 23, in programma per la chiusura di GIS, sabato 7 ottobre, e che si terrà presso la sede JMG di Cremona. «Apriamo le porte della sede di Cremona per accogliere i nostri cari clienti e amici in una serata all’insegna dell’innovazione nel settore del sollevamento elettrico e non solo – spiega Valentina Cassi -. Durante questa speciale occasione avremo il piacere di presentare una nuova gru JMG, un emozionante nuovo progetto e tantissime altre novità. Saranno momenti speciali e unici, pensati per offrire un’esperienza elettrizzante a tutti i partecipanti. Ma l’evento non si ferma alle presentazioni. Vogliamo rendere questa serata un’occasione conviviale, dove tutti voi potrete condividere le vostre esperienze e conoscenze, e approfondire insieme le tendenze del nostro settore. Siamo convinti che un’interazione attiva tra i partecipanti possa portare a nuove idee e collaborazioni future. Non vediamo l’ora di accogliervi nella nostra sede JMG di Cremona per una serata indimenticabile e stimolante». Per partecipare, rivolgersi a [email protected].

Visita il sito www.jmgcranes.com per rimanere aggiornato su tutti gli eventi.