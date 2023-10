Kimbo & “La Fisica Che Ci Piace” al Teatro Bellini di Napoli

Nasce una collaborazione di lungo periodo tra Kimbo e Vincenzo Schettini: l’azienda, leader in Italia e nel mondo nella produzione di caffè di altissima qualità, ha scelto “La Fisica Che Ci Piace” per intraprendere un viaggio straordinario, tra aromi e molecole, per raccontare ai milioni di consumatori, distribuiti nei cento paesi del mondo in cui Kimbo è presente con i suoi prodotti, i segreti scientifici celati dietro la loro bevanda preferita.

Un incontro tra il mondo del caffè e quello della divulgazione scientifica che vedrà la creazione di contenuti declinati sulle properties del digital brand “La Fisica Che Ci Piace” e sulle piattaforme corporate attraverso il volto del professore Vincenzo Schettini, docente di fisica nonché curioso e appassionato di vita che ha creato, attraverso i suoi canali social, uno spazio virtuale per milioni di studenti (e non solo) che vogliono imparare divertendosi.

Una sinergia certamente sui generis che prende il via con lo spettacolo/evento gratuito “A Lezione di Caffè con La Fisica Che ci Piace”, in scena al Teatro Bellini di Napoli il prossimo lunedì 30 ottobre 2023, alle 20.00: un incontro didattico e divertente, aperto a tutti (in teatro: fino ad esaurimento posti) e trasmesso in diretta sulle pagine social de “La Fisica che Ci Piace” per consentire al pubblico dei presenti e a quanti collegati online di approfondire la fisica del caffè e partecipare interattivamente all’incontro con domande e curiosità.

Per partecipare gratuitamente alla serata, basta seguire il link indicato per prenotare due posti: https://teatrobellini.it/spettacoli/kimbo-la-fisica-che-ci-piace-844/

