Da Eataly Piacenza la pizza è sinonimo di alta qualità: il 20 ottobre l’evento degustazione

Per una pausa pranzo ricca di gusto o per uno spuntino goloso

Sarà il gusto, sempre perfetto e personalizzabile in mille modi e maniere. Sarà la sua forma tonda, che permette di dividere il tutto equamente tra i commensali.

Qualunque sia il motivo, la pizza è una pietanza che piace a tutti, che incornicia momenti di piacere e di svago in famiglia e tra amici, è un vero e proprio “comfort food” da godersi anche da soli, una coccola sempre apprezzata.

Ma perché questo “rituale” si compia nel modo giusto, è necessario che la pizza sia di altissima qualità: questo significa che non solo gli ingredienti che la compongono devono essere vere e proprie eccellenze nel settore agroalimentare, ma anche che i professionisti che la lavorano devono essere veri e propri maestri, formati e con anni di esperienza.

Ed è questo che troverete da Eataly Piacenza. Eataly si confronta con clienti in tutta Italia, affrontando i temi dell’alimentazione di qualità con uno slancio sempre rivolto al miglioramento. La pizza “firmata Eataly” è frutto di esperienze maturate nel corso degli anni e conferma della filiera di ingredienti di prima qualità utilizzati nelle pizzerie del marchio.



Ogni giorno dalle 12 alle 15 potrete ordinare la vostra buonissima pizza e gustarla al momento, ancora fumante, per coglierne tutte le sfumature: il menù prevede la classicissima margherita e tante varianti, selezionate per essere farcite con ingredienti di stagione e eccellenze locali, come la pancetta Dop e il prosciutto cotto San Giovanni, solo per citarne alcune. Un menù in continua evoluzione quindi, per farvi assaporare i migliori prodotti, sempre freschi e genuini.

Ma questi meravigliosi sapori non sono disponibili solamente a pranzo: nella panetteria di Eataly tutti i giorni dalle 9 alle 20, potrete assaggiare la novità di quest’anno, la buonissima pizza alla pala!

Tipica pizza romana, negli ultimi anni si è diffusa ed è stata apprezzata in tutta Italia. Eataly a Piacenza propone ai clienti questa specialità in golosissimi tranci dai tanti gusti: a partire dalla margherita, passando alla “rossa”, fino a quella con cotto e mozzarella, o mortadella, o la fresca burrata e alici, e non solo!

Entrambe queste specialità si caratterizzano per la lunghissima lavorazione (solo la lievitazione dura almeno 48 ore) che rende l’impasto leggero e digeribile, e per l’attenta cottura che restituisce un prodotto croccante all’esterno e morbido all’interno, una vera goduria per il palato!

Insomma, per ogni momento della giornata, per ogni occasione speciale, oppure per soddisfare uno sfizio quotidiano, la pizza di Eataly è perfetta!

E per “lanciare” in maniera perfetta la riapertura della pizzeria, Eataly Piacenza ha preparato per i propri clienti un evento davvero speciale, il 20 ottobre, una degustazione delle sue specialità!

Una serata durante la quale verranno proposte ben 8 pizze, con abbinamenti, combinazioni e sapori in “edizione limitata”, ideate appositamente dai pizzaioli di Eataly. E per festeggiare, non mancherà una speciale “guest star”: Francesco Pompilio, Mastro Pizzaiolo di Eataly Italia e Europa.

Appuntamento alle ore 20: per l’occasione verranno approntate delle tavole conviviali. Il prezzo è di 30 euro con coperto incluso.

Potete prenotare direttamente sul sito di Eataly Piacenza nella sezione “Corsi e Cene” oppure chiamando il numero 0523-173 7000. Per informazioni è possibile scrivere a [email protected].