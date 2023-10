Elisa Caltabiano lancia il Bestseller “Vivi Accesa”

Vivere al massimo la propria sensualità è il desiderio di qualsiasi donna.

Peccato però che sono tante quelle che fanno fatica a lasciarsi andare completamente a causa, ad esempio, della propria routine quotidiana. Che uno di creda o meno, a tutto c’è rimedio.

Per tutte coloro che desiderano riscoprire il proprio essere donna, esce oggi il libro di Elisa Caltabiano “VIVI ACCESA. La Via della Gina per liberare la tua sensualità e risvegliare il tuo piacere femminile” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per amarsi di più anche in chiave intima, comprendendo le sensazioni trasmesse dal proprio corpo.

“Il mio libro è un viaggio sulla via del Piacere, o della Gina, come mi piace chiamare la parte più sacra di noi donne, perché non è solo il nostro organo sessuale femminile, ma anche il modo per riconnetterci al nostro potere, alla nostra essenza e alla nostra unicità” afferma Elisa Caltabiano, autrice del libro. “Attraverso una serie di pratiche e riflessioni del piacere, insegno alle lettrici l’esatto modo per conoscersi di più intimamente, godendo al massimo delle sensazioni trasmesse dal proprio corpo”.

Secondo l’autrice, il piacere femminile è ancora oggi frainteso, oggetto di vergogna, sensi di colpa e collegato a qualcosa di apparentemente “peccaminoso”. Questo perché, a detta di Elisa Caltabiano, moltissime donne non si conoscono intimamente, motivo per il quale la propria sessualità viene spesso repressa.

“Questo è un libro che, già a partire dal titolo, esorta le lettrici a vivere al massimo la propria intimità superando tutti quei blocchi che comunemente le donne sentono di avere e che troppo spesso non riescono a superare” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Ciò che emerge dal libro è la dimostrazione, da parte dell’autrice, che qualsiasi donna può valorizzare al meglio la propria sensualità. In che modo? Ad esempio, imparando a conoscersi intimamente”.

“Ho deciso di affidarmi a Bruno Editore perché sapevo che avrebbe permesso al mio libro di arrivare a migliaia di lettrici in tutta Italia” conclude l’autrice. “L’attenzione e la cura con cui sono stata seguita dal team di Giacomo Bruno, mi ha permesso in pochi mesi di passare dall’idea alla pubblicazione di questo manuale che desideravo scrivere da tanto tempo a questa parte”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3RQvCtz

Elisa Caltabiano, la SacerdoSex Attivatrice di Piacere è la creatrice di ViviAccesa e della SOS-School of Sensuality. Certificata in varie discipline, da anni insegna alle donne a traslocare dalla testa al corpo e risvegliare la propria natura multi-orgasmica, utilizzando tecniche di piacere femminile, il breathwork, la danza Qoya, lo yoni egg e il tantra, la pittura intuitiva e pratiche sciamaniche. Le donne con cui lavora, in Italia e all’estero, sono insoddisfatte di come vivono il piacere, il loro corpo, la loro sessualità e femminilità e desiderano accendere la loro vita di coppia. Elisa le guida in sessioni individuali, eventi dal vivo, percorsi di gruppo e anche all’interno della sua Membership del Piacere, Il Tempio della Gina. Vive a Milano con il suo uomo, i loro tre figli e il loro cane Luna. Adora vivere accesa, leggere, ballare, scrivere, camminare in Natura e passerebbe la giornata ad aiutare le donne ad accendersi. Sito web:https://viviaccesa.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 31 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È un pioniere dell’Intelligenza Artificiale e di ChatGPT. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it

