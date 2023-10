Prima commissione – Presentata la variazione di bilancio della Regione del Veneto

Presentato nella seduta odierna della Prima commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), Vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico), alla quale hanno partecipato gli assessori Francesco Calzavara e Roberto Marcato, il Progetto di legge n. 235, d’iniziativa della Giunta, relativo alla variazione al bilancio di previsione 2023-25 della Regione.

La proposta legislativa, illustrata dall’assessore Calzavara, è finalizzata a redistribuire risorse – reperite da economie sulla gestione dell’indebitamento (7,82 mil di euro) e da garanzie finanziarie non utilizzate in relazione al piano economico-finanziario previsto per la Superstrada Pedemontana Veneta (23,92 mil di euro) – da utilizzare per le politiche regionali, per un totale di oltre 31,7 milioni di euro. In sintesi, 12,1 mil di euro saranno destinati all’area sanità e sociale (oltre 10,43 mil per azioni regionali destinate all’erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria di livello superiore ai LEA, 1,2 mil per il sostegno di iniziative a tutela dei minori, 400mila euro per l’eliminazione delle barriere architettoniche, 68mila per integrare il fondo regionale per le politiche sociali); 14,7 mil al trasporto pubblico locale, 1,2 mil a interventi di manutenzione della rete viaria affidata a Veneto Strade, 300mila per spese legate al servizio escavazione porti; 2,5 mil ad azioni regionali relative al diritto allo studio universitario e per la residenzialità universitaria degli studenti; 500mila euro al mondo della cultura e dello spettacolo (200mila per celebrazioni pubbliche, 300mila per spettacoli); 451mila euro allo sviluppo del sistema informativo regionale. La proposta legislativa sarà trasmessa alle altre commissioni consiliari per l’analisi puntuale di competenza, in vista dell’approvazione finale da parte dell’Aula entro il 30 novembre prossimo.

Incardinato in Commissione, infine, alla presenza dell’assessore Marcato, il Parere alla Giunta regionale n. 315, relativo all’adeguamento degli statuti di Veneto Sviluppo e di Veneto Innovazione alle previsioni di cui alla legge regionale n. 14/2023 che ha disposto il riordino delle funzioni e l’accorpamento in un unico gruppo delle due società regionali; tra gli obiettivi della legge, quello di consentire l’affidamento diretto in house providing a favore di Veneto Innovazione dell’attività di finanza agevolata, attualmente gestita da Veneto Sviluppo, destinata a mantenere la possibilità di esercitare attività di finanza d’impresa. In estrema sintesi, gli interventi effettuati sugli statuti societari hanno riguardato la modifica degli oggetti sociali, in aderenza alle nuove previsioni legislative, l’inserimento di meccanismi atti a configurare il controllo analogo da parte della Regione su Veneto Sviluppo e della stessa Veneto Sviluppo su Veneto Innovazione, al fine di consentire il controllo analogo indiretto regionale su Veneto Innovazione, nonché la competenza consiliare in materia di nomine degli organi. Il provvedimento sarà ulteriormente esaminato nel corso delle prossime sedute della Commissione.

