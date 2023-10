Seconda commissione – Votata presa d’atto REND 188 su produzione e gestione Rifiuti Speciali, 2021

La Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), ha espresso a maggioranza, senza voti contrari, la presa d’atto del REND n. 188 “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, aggiornato con DGRV n. 988/2022, Elaborato A, articolo 5. Trasmissione Rapporto annuale sulla Produzione e Gestione di Rifiuti Speciali in Veneto (Edizione 2022 relativo alla Produzione e gestione dei Rifiuti Speciali dell’anno 2021)”.

Espresso alla Prima commissione, con i soli voti della maggioranza, parere favorevole sul Disegno di legge della Giunta regionale “Variazione al bilancio di previsione 2023-2025 della Regione del Veneto”.

Con questo provvedimento, vengono apportate variazioni negli stanziamenti di entrata e di spesa sulla base delle indicazioni pervenute dalle strutture regionali competenti.

Nello specifico, vengono redistribuite risorse, quantificate nel modo seguente: 7,82 mil da economie sulla gestione dell’indebitamento; 23,92 mil da disponibilità correlate alla Superstrada Pedemontana Veneta, dovute all’aggiornamento delle previsioni di entrata da pedaggi e relative spese per canone da corrispondere al concessionario, in conseguenza dell’aggiornamento delle tempistiche relative alla messa in esercizio completo dell’infrastruttura. Tali risorse saranno utilizzate per le politiche regionali, per un totale di oltre 31,7 milioni di euro. Per quanto di competenza della commissione, 14,7 mil vanno al trasporto pubblico locale, 1,2 mil per interventi urgenti di asfaltatura sulla rete stradale in gestione, 300 mila euro per spese legate al servizio di escavazione nei porti della laguna di Barbamarco. Nell’ambito della manovra compensativa, inoltre, si registra uno spostamento di 233 mila euro per la copertura di esigenze finanziarie legate a prossimi interventi di rimozione rifiuti con ripristino delle aree interessate.

Il vicepresidente della Regione, Elisa De Berti, ha risposto all’interrogazione a risposta in commissione – IRC n. 50, presentata dal consigliere Montanariello, “Fornitura di lavoro portuale temporaneo nei porti di Venezia e Chioggia: come intende intervenire la Giunta per porre fine alla disputa nata attorno al bando di gara?”.

