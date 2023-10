Autoingros: trent’anni di carriera da festeggiare con gli “sconti paurosi” di Autoween

Un compleanno da ricordare, un anniversario che segna un passaggio chiave nella vita di un marchio storico come Autoingros, che proprio nel 2023 compie 30 anni.

Per celebrare il trentesimo anno di attività tutte le sedi di Autoingros, e naturalmente anche quella piacentina, hanno organizzato l’evento intitolato “Autoween”, una divertente etichetta che richiama la festa di Halloween mettendo in evidenza la crasi di Autoingros e Halloween.

Successo pieno per un evento preparato nei minimi particolari che ha attirato nello showroom di via Maculani 42 numerosi visitatori nell’arco di una giornata intera, quella del 26 ottobre, conquistati dall’allestimento a tema, degno del miglior racconto fantasy ispirato a una festa che pare moderna e invece è antichissima, di origine celtica, e nasce in Irlanda per celebrare la fine dell’estate.

I visitatori hanno potuto usufruire di “sconti paurosi”, da far impallidire spettri e fantasmi (per ulteriori dettagli e informazioni è possibile contattare il seguente numero: 0523 073264).

I tanti presenti, bambini, famiglie, neopatentati, curiosi hanno potuto entrare nei territori di Halloween comprendendo immediatamente che non c’era nessuno “scherzetto”: sconti assolutamente reali, eccezionali.

Il copione della festa? Parametri e codici dell’Halloween style perfettamente rispettati. A cominciare dai colori tipici che incorniciavano il salone: l’arancione per ricordare la fine della mietitura e quindi la fine dell’estate e il nero, a simboleggiare l’imminente arrivo dell’inverno.

Dolcezza e divertimento, caramelle e cioccolato, zucche sogghignanti, un corner per scattare foto ad hoc, palloncini da portare a casa, gadget luminosi hanno fatto felici anche gli ospiti più piccoli.

Nel programma anche una truccatrice pronta a colorare di fantasia i sogni dei più piccoli, desiderosi di trasformarsi in un eroe da fumetto da portare nella memoria per sempre.

Un anno di festeggiamenti

Trent’anni che partono da lontano. Un racconto di successo che inizia dalla storica sede Autoingros di Borgaro Torinese, fondata da Alberto Di Tanno nel 1993. La concessionaria Autoingros, oggi guidata dal figlio Luca Di Tanno, ha successivamente allargato la famiglia aprendo nuove sedi in tutta Italia.

Una di queste ha inaugurato a Piacenza nel 2019, come già detto in via Maculani 42.

Qui la concessionaria ha conquistato rapidamente la fiducia della clientela diventando quel che si dice un punto di riferimento per chiunque, a Piacenza e provincia, cerchi un’auto Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Abarth, Honda, Land Rover, Jaguar o un veicolo commerciale Fiat Professional. Da Autoingros avete la garanzia e la sicurezza di fare il miglior acquisto.