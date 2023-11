Cambiamenti climatici al suolo e stabilità delle costruzioni

n tempo di cambiamenti climatici al suolo e conseguenti fenomeni di dissesto nelle aeree edificate diviene importante comprendere il significato dei cedimenti differenziali verticali e relative soluzioni per garantire stabilità e sicurezza agli edifici.

Cosa sono i cedimenti differenziali del terreno e quali sono le cause?

I cedimenti differenziali del terreno di fondazione sono un problema comune nelle costruzioni e possono causare danni strutturali significativi. Questi cedimenti si verificano quando una parte del terreno di fondazione sprofonda o si compatta più rapidamente rispetto a un’altra, creando uno squilibrio e mettendo sotto sforzo la struttura sovrastante. Le cause di questi cedimenti possono essere molteplici e comprendono:

Carichi Ineguali: Uno dei fattori principali che contribuisce ai cedimenti differenziali è la distribuzione non uniforme dei carichi sulla fondazione. Se, ad esempio, un edificio ha una distribuzione irregolare del peso a causa di sovrapposizioni, modifiche strutturali o errori di progettazione, il terreno sottostante può subire carichi diversi in punti diversi, portando a cedimenti differenziali. Tipo di Terreno: Il tipo di terreno su cui è costruita la fondazione è cruciale. Alcuni terreni, come l’argilla e il limo, sono più suscettibili di subire cedimenti differenziali a causa delle loro proprietà di espansione e contrazione in risposta alle variazioni di umidità. Terreni diversi reagiscono in modi diversi. Variazioni di Umidità: Le variazioni stagionali nell’umidità del terreno possono avere un impatto significativo sui cedimenti differenziali. Quando il terreno si espande a causa dell’umidità e poi si contrae quando si secca, le variazioni possono portare a squilibri e cedimenti. Strutture Adiacenti: Le costruzioni vicine possono influire sui cedimenti differenziali. Se una costruzione vicina viene rimossa o alterata, può influire sulla pressione del terreno circostante, causando cedimenti nella struttura in questione. Infiltrazioni d’Acqua: Le infiltrazioni d’acqua nel terreno possono erodere il terreno di fondazione e causare cedimenti differenziali. Questo può essere dovuto a problemi di drenaggio o a perdite d’acqua. Mancata Manutenzione: Una mancanza di manutenzione preventiva può portare a cedimenti differenziali. La fondazione potrebbe subire danni nel tempo, specialmente se non vengono effettuati regolari controlli e interventi correttivi. Caratteristiche Geologiche: La geologia della zona in cui è costruita una struttura gioca un ruolo fondamentale nei cedimenti differenziali. Zone con caratteristiche geologiche complesse o instabili sono più suscettibili a tali problemi.

La comprensione delle cause dei cedimenti differenziali è fondamentale per la progettazione e la costruzione di fondazioni stabili. La prevenzione di tali cedimenti richiede una pianificazione oculata, una costruzione adeguata e, in alcuni casi, interventi di consolidamento del terreno per mantenere l’equilibrio e la stabilità della struttura nel tempo.

Quali soluzioni per la stabilità delle costruzioni?

La soluzione specifica da adottare dipenderà dalle cause dei cedimenti differenziali e dalle condizioni del sito. È fondamentale condurre una valutazione approfondita prima di scegliere la strategia di correzione più adatta. In molti casi, potrebbe essere necessario combinare diverse soluzioni per ottenere i migliori risultati. La consulenza di un ingegnere strutturale o geotecnico esperto è essenziale per una correzione efficace e duratura.

Iniezione mirata di resine espandenti

Le tecniche di iniezione mirata di resine nel terreno sono un metodo efficace di consolidamento del terreno e di sollevamento delle fondazioni. Di seguito, una panoramica delle principali fasi e tecniche coinvolte:

Valutazione del Terreno e del Sito: Prima di iniziare qualsiasi lavoro, è essenziale condurre una valutazione dettagliata del terreno e del sito. Questo può includere indagini geofisiche e geotecniche per comprendere le caratteristiche del terreno, presenza di vuoti e umidità. Questa valutazione aiuta a pianificare il posizionamento mirato delle iniezioni e a determinare il tipo di approccio necessario. Posizionamento dei Fori di Iniezione: I fori di iniezione vengono perforati nel terreno sotto la fondazione o nelle aree interessate dai cedimenti differenziali. Questi fori sono generalmente realizzati con un diametro di 20-30 millimetri e con un interasse ottimale in superficie compreso tra 0,5 e 1,5 metri. La profondità e il numero di livelli dei fori può variare in base alle condizioni del sito e all’obiettivo finale dell’iniezione. Iniezione delle Resine: Le resine espandenti vengono iniettate nei fori creati. Questo processo avviene spesso utilizzando tubi che consentono di iniettare la resina in modo controllato. Le resine espandono gradualmente e riempiono i vuoti nel terreno, spiazzando l’acqua in eccesso. La quantità di resina e la pressione di iniezione possono essere regolate per garantire il sollevamento uniforme della fondazione, il risultato viene controllato in base alla ripetizione di indagini geofisiche del terreno in corso d’opera. Monitoraggio e Controllo: Durante il processo di iniezione, vengono effettuati monitoraggi continui. Ciò può includere l’uso di strumenti geofisici per valutare le condizioni del terreno. Questo monitoraggio aiuta a regolare la quantità di resina necessaria ma soprattutto a verificare che essa abbia ottenuto l’effetto consolidante voluto. Valutazione Post-Iniezione: Dopo il completamento dell’iniezione, vengono effettuate valutazioni per verificare l’efficacia del trattamento. Questo può includere indagini geofisiche 4D ripetitive prima, durante e dopo il trattamento, insieme a prove penetrometriche per valutare la resistenza del terreno.

