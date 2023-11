CRV – Consiglio Veneto nomina i componenti dei CdA di Veneto Sviluppo

Nel corso della seduta odierna, il Consiglio regionale del Veneto, su indicazione del presidente dell’intergruppo Lega-LV Alberto Villanova, ha nominato Davide Marchi e Cristian Dal Pez quali componenti della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione di Verona, in qualità – rispettivamente – di esperto in materia di agricoltura e foreste e di esperto in materia di urbanistica ed edilizia.

Di seguito, l’Assemblea ha provveduto alla nomina di Fabrizio Spagna ed Enrico Zin, indicati dal presidente Villanova, e di Cristiano Eberle, indicato dalla capogruppo del Partito Democratico Vanessa Camani, quali membri del Consiglio di amministrazione di Veneto Sviluppo S.p.A., e alla designazione di Luciano De Giorgio, indicato dal presidente Villanova, quale componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza.

