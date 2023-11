Ciambetti: “Il Via libera della Commissione Bicamerale al PDL di attuazione dell’autonomia”

“Il via libera all’unanimità dei presenti della Commissione bicamerale per le questioni regionali al progetto di legge di attuazione dell’autonomia segna un momento importante nel percorso trasparente, democratico, nel solco del dettato Costituzionale che il Veneto avviò con il Referendum sull’autonomia del 21 ottobre 2017 con 2 milioni e 273mila veneti che si espressero a favore di questa riforma”.

Così il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti dopo il voto della Commissione bicamerale a Roma. “Bisogna dare atto al ministro Calderoli d’aver impresso una svolta nei tempi e nei modelli operativi. Dopo il lavoro del Comitato per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali diretto dal professor Cassese, il voto odierno dimostra che una parte qualificata del mondo politico è attenta alle aspettative della cittadinanza: dopo oltre sei anni dal Referendum del Veneto passo dopo passo il percorso autonomista prende corpo. Non ci lasciamo a facili entusiasmi, sappiamo che la strada davanti a noi non è di certo facile e che molti tenderanno imboscate e faranno l’impossibile per bloccare il nostro percorso democratico, ma noi non demordiamo. Oggi, comunque, è un grande giorno”.

