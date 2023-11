I lavori della Terza commissione di oggi

La Terza Commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV), e dalla vice presidente Cristina Guarda (EV) nel corso della seduta odierna, ha espresso a maggioranza dei presenti, parere favorevole alla Prima Commissione consiliare, relativamente alla Rendicontazione n. 173 “Approvazione del “Rapporto sugli affari europei – anno 2022”, relativo alle attività svolte ai fini della partecipazione della Regione del Veneto alle politiche dell’Unione europea, nell’anno 2022. Parere alla Prima Commissione consiliare. Di fatto, la rendicontazione sintetizza le attività della Giunta relativa alla partecipazione dell’Amministrazione regionale alle Politiche dell’Unione Europea. Il documento è articolato in 6 capitoli che esplicitano: lo stato di avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dall’UE, le disposizioni procedurali adottate, i risultati conseguiti, le criticità riscontrate; Le iniziative adottate nell’anno di riferimento riguardanti le politiche dell’UE d’interesse regionale; Le posizioni sostenute nell’ambito della Conferenza Stato-Regionali; Le questioni sollevate nel Comitato delle Regioni e nell’ambito del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei; Lo stato delle relazioni tra la Regione e l’UE ed in particolare le prospettive dei negoziati presso le istituzioni europee; Le eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione. Oggettivamente, sono stati raggiunti tutti gli obiettivi richiesti dalla Commissione Europea. Alcune priorità e obiettivi specifici per la Regione: un Veneto più competitivo e intelligente; un Veneto più resiliente, verde e a basse emissioni di carbone; un Veneto più connesso; un Veneto più sociale e inclusivo; un Veneto più vicino ai cittadini. Keywords: innovazione blu; sicurezza e resilienza; ambiente e patrimonio culturale; trasporto marittimo Italia e Croazia; contrasto alla pandemia da Covid-19; un Green Deal europeo; un’economia al servizio delle persone; un’Europa pronta per l’era digitale; promozione dello stile di vita europeo.

A seguire, la Terza Commissione ha dato il via libera a maggioranza, al Parere alla Giunta regionale n. 320 “Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027. Approvazione dei criteri di selezione delle domande di aiuto relativi ad alcuni interventi del CSR 2023-2027. Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

