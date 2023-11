Prima commissione – Bilancio Regione del Veneto 2024-26: giornata dedicata alle audizioni

Nel corso della seduta odierna, la Prima commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico), ha sentito in audizione i portatori d’interesse in merito ai provvedimenti d’iniziativa della Giunta che compongono la manovra di bilancio della Regione per il triennio 2024-26, già illustrati nel corso delle sedute precedenti.

Si tratta, in particolare, della proposta di deliberazione amministrativa n. 72 di adozione della Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2024-26, e dei disegni di legge n. 230 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2024”, n. 231 “Legge di stabilità regionale 2024” e n. 232 “Bilancio di previsione 2024-2026”, proposte a proposito delle quali circa 60 realtà rappresentative delle diverse categorie economiche e sociali sono state invitate a fornire il proprio contributo. L’esame della manovra proseguirà nel corso delle prossime sedute.

La Prima commissione, infine, ha espresso favorevolmente, a maggioranza, il proprio parere, per quanto di propria competenza, sui disegni di legge di iniziativa della Giunta n. 164 “Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ‘Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto’”, di seguito approvato dalla Sesta commissione consiliare, n. 197 “Modifica all’articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 ‘Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale’” e n. 226 “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 ‘Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve’”, incardinati nella Seconda commissione.

