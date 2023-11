Sesta commissione – Illustrata la manovra di bilancio regionale 2023-26

Illustrati nel corso della seduta odierna della Sesta commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Francesca Scatto (Lega-LV), vicepresidente Elena Ostanel (il Veneto che Vogliamo), i provvedimenti d’iniziativa della Giunta che compongono la prossima manovra di bilancio regionale per il triennio 2024-26, ovvero la pda n. 72 di adozione della Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2024-26, e dei pdl n. 230 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2024”, n. 231 “Legge di stabilità regionale 2024” e n. 232 “Bilancio di previsione 2024-2026”. L’esame dettagliato della manovra proseguirà nel corso delle prossime sedute della Commissione che sentirà in audizione i portatori d’interesse.

La Commissione, inoltre, ha concluso l’iter istruttorio del disegno di legge n. 164, d’iniziativa dell’esecutivo regionale, che, in estrema sintesi, è destinato a integrare la legge quadro sul turismo con il riconoscimento delle cd. stanze panoramiche (relatore per l’Aula, la consigliera dell’Intergruppo Lega-LV Silvia Cestaro, correlatore, la vicepresidente Ostanel) e ha espresso favorevolmente il proprio parere, per quanto di propria competenza, in merito al disegno di legge di iniziativa della Giunta n. 226 “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 ‘Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve’”, incardinato nella Seconda commissione.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO