CRV – Sesta commissione: via libera a legge di stabilità e bilancio regionale 2024

Parere favorevole da parte della commissione Cultura, turismo e sport del Consiglio veneto alla Nota di aggiornamento del Defr (il documento di economia e finanza della Regione), alla legge di stabilità 2024, al relativo collegato, e al bilancio regionale di previsione 2024-26: l’organo consiliare, guidato da Francesca Scatto (Lega-Lv), vicepresidente Elena Ostanel (Il Veneto che vogliamo), ha dato il proprio via libera, con i voti della maggioranza e il parere contrario delle opposizioni, ai capitoli della manovra di bilancio della Regione del Veneto di propria competenza, relativi a cultura, politiche per il turismo, sport, interventi per la formazione, l’istruzione e il diritto allo studio, politiche giovanili e quelle per l’occupazione e le pari opportunità.

In un manovra di bilancio del valore complessivo di 18,4 miliardi per la Regione per l’esercizio 2024 – di cui 11 dedicati alla tutela della salute – le materie di pertinenza della commissione ‘pesano’ per oltre mezzo miliardo di euro: le voci di spesa più consistenti sono rappresentati da 75,6 milioni per l’istruzione e il diritto allo studio, 34,8 milioni per la tutela e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali, 33,9 milioni per il turismo, 100,1 milioni per le politiche giovanili, sport e tempo libero e 276 milioni per le politiche per il lavoro e la formazione professionale.

Il voto sul ‘pacchetto’ dei provvedimenti in cui si articola la manovra di bilancio per il prossimo anno è stato trasmesso alla prima commissione, che mercoledì farà sintesi del percorso istruttorio in vista dell’esame finale dell’aula consiliare.

