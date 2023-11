Ercolano: consegnati i lavori per il completamento della rete fognaria in località San Vito

Nuove opere per il potenziamento del servizio fognario e depurativo anche nel Comune di Ercolano.

Sono stati consegnati, infatti, i lavori per il completamento della rete fognaria nella zona di San Vito: interventi molto attesi dai cittadini, che saranno ultimati entro il 2024, e apporteranno notevoli benefici sociali ed ambientali, grazie all’estensione del servizio di fognatura e depurazione a circa 9.000 abitanti e al collettamento delle acque reflue e di parte delle acque bianche.

Le opere, di cui Gori è soggetto attuatore, sono finanziate dalla Regione Campania per un importo comples-sivo € 2.441.265,44 e sono a completamento di un progetto di estensione della rete fognaria comunale che terminerà proprio con la realizzazione di questi ultimi interventi. In particolare, è prevista la posa di circa 2,3 chilometri di nuove tubazioni per la raccolta delle acque reflue e delle acque bianche, oltre ad ulteriori infrastrutture tra cui 2 nuovi derivatori di piena.

Nei giorni scorsi, l’adempimento degli ultimi passaggi burocratici con la firma del verbale di consegna da parte del Direttore dei Lavori, Ing. Clemente Monda, del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Francesco Colella, e del rappresentante della ditta Research Consorzio Stabile A.R.L., avvenuta presso la sede Gori di Pomigliano d’Arco.

