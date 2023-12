“Viva la Costituzione, la Costituzione è viva!”: la Carta parla alle nuove generazioni

Il progetto di Fondazione Art. 49 è stato presentato a Roma lo scorso 12 ottobre alla presenza delle autorità europee e regionali

Il logo ideato per il progetto educativo

“Viva la Costituzione, la Costituzione è viva!”, il progetto promosso dalla Fondazione Art. 49 ETS, è stato presentato ufficialmente giovedì 12 ottobre all’Europa Experience David Sassoli di Piazza Venezia a Roma, dove ha ricevuto il battesimo istituzionale del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Per l’occasione erano presenti Andrea Poli, presidente di Fondazione Art. 49 e CEO di WITHUB; Giuseppe Schiboni, assessore all’Istruzione della Regione Lazio; Valeria Fiore, Public Relations officer-Community Manager del Parlamento Europeo. Da remoto sono intervenuti anche Massimo Pronio (Responsabile Comunicazione della Rappresentanza della Commissione europea in Italia) e Gerardina Soleo, consigliera regionale della Regione Basilicata. Presenti anche Elisa Lanciani di Bitron, in rappresentanza delle aziende che sostengono il progetto, e Maria Paternostro, insegnante dell’Istituto Paritario San Gaetano di Roma, con una classe di bambini che ha seguito l’incontro tra il pubblico.

I bambini dell’Istituto paritario San Gaetano di Roma che hanno partecipato alla presentazione del progetto a Roma

Il progetto

“Viva la Costituzione, la Costituzione è viva!” che ha preso il via lo scorso 1° ottobre in 425 classi delle scuole primarie di tutta Italia è un progetto che vuole avvicinare bambini e bambine al valore della Costituzione e ai principi che questa protegge, affrontando i temi della cittadinanza e della partecipazione attiva con un respiro non solo nazionale ma comunitario.

L’iniziativa è strutturata in tre annualità scolastiche indipendenti, ognuna delle quali viene legata a ricorrenze di rilievo pubblico: nel 2023 il 75° Anniversario della Costituzione italiana, nel 2024 le nuove elezioni politiche europee e nel 2025 l’80° Anniversario della Liberazione, accanto al 55° anno dall’avvio del decentramento amministrativo alle Regioni nel nostro Paese.

Il progetto si svolge all’interno dell’orario curricolare e prevede attività multidisciplinari da svolgersi grazie a risorse digitali fruibili dai docenti: basta semplicemente che gli insegnanti si registrino sul portale didattico inclasse.net. Il materiale comprende anche 16 video originali dove la mascotte Martino dialoga con adulti attraverso domande, curiosità e racconti.

Inoltre, è stato predisposto un kit operativo contenente una guida docenti, un poster per la classe, schede didattiche per approfondire i temi suggeriti dai video e le linee guida per prendere parte al contest “Evviva la Costituzione!” in cui i bambini saranno invitati a rielaborare il significato della Costituzione. Ogni classe partecipante al concorso potrà quindi inviare disegni, racconti, album fotografici e video che raccontino la loro Costituzione. Le tre classi vincitrici riceveranno in premio 25 computer per l’allestimento di un’aula informativa nella propria scuola.

Vittorio Oreggia, Direttore editoriale Withub e Direttore di GEA, ha introdotto gli ospiti e moderato il dibattito

Il sostegno

“Viva la Costituzione, la Costituzione è viva!” può contare sul patrocinio della rappresentanza della Commissione UE in Italia ed è sviluppato in collaborazione con l’ufficio di collegamento del Parlamento europeo in Italia. Ad aver concesso il patrocinio anche le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta.

A credere nel progetto anche gli sponsor Catellani&Smith, Q8 Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e Bitron. Sponsor tecnico è Accenture Italia.