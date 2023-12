Consiglio Veneto: i lavori della settimana dall’11 al 15 dicembre

L’Agenda dei lavori del Consiglio regionale del Veneto vede la convocazione dell’Assemblea Legislativa, martedì 12 dicembre e mercoledì 13 dicembre, alle 10,30. All’ordine del giorno: interrogazioni e interpellanze; Risposte della Giunta regionale alle interrogazioni e interpellanze; Interrogazioni a risposta scritta; Progetto di legge n. 230 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2024”. Relazione della Prima Commissione consiliare. Relatore: consigliere Sandonà (Lega-LV). Correlatore: consigliere Camani (Pd); Progetto di legge n. 231 “Legge di stabilità regionale 2024”. Relazione della Prima Commissione consiliare. Relatore: consigliere Sandonà (Lega-LV); Progetto di legge n. 232 “Bilancio di previsione 2024-2026”.Relazione della Prima Commissione consiliare. Relatore: consigliere Sandonà (Lega-LV); Infine, saranno trattate mozioni e risoluzioni.

Martedì 12 dicembre, alle 12,30, durante la pausa dei lavori consiliari, la Prima Commissione consiliare, è chiamata a dare parere in sede consultiva alla Quinta Commissione consiliare, in merito al progetto di legge n. 217 d’iniziativa popolare “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale”.

Mercoledì 13 dicembre, alle 9,30, è convocata la Quinta Commissione consiliare, per l’esame in sede referente del progetto di legge n. 217 d’iniziativa popolare “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza n. 242 del 2019 della Corte Costituzionale”.

