Il Cammino di Alex Grassi:”Da Dipendente a Imprenditore di Successo Nell’E-Commerce”

“Ciao Alex, sei diventato un punto di riferimento per molte persone, Soprattutto per i padri di famiglia e per i genitori in generale.

Vorremmo conoscerti meglio e ascoltare la tua storia.

Raccontaci di cosa ti occupi attualmente.”

“Grazie mille! Al momento il mio lavoro è fare il papà, cioè regalare alle mie tre bimbe un padre presente.

Ma immagino tu sia interessato al lato economico… Mi dedico all’e-commerce, un settore che ha rivoluzionato la mia vita e mi ha permesso di coniugare l’imprenditorialità con il mio ruolo di padre.

Gestisco un’azienda digitale che si occupa di vendita online attraverso diversi negozi online, offrendo anche supporto a coloro che desiderano intraprendere un percorso simile. Tanti padri mi vedono come una figura di riferimento perché sono riuscito in un qualcosa che la nostra società ci vende come impossibile, ovvero bilanciare lavoro e famiglia.”

“Stupendo, ma Come hai iniziato questo viaggio e qual è stata la tua fonte di ispirazione?”

“La mia avventura nell’e-commerce ha avuto inizio dopo un periodo critico nel 2020. Dopo alcune decisioni finanziarie sbagliate, ho sentito il bisogno di cambiare direzione per costruire un futuro migliore per me e la mia famiglia. Ero un padre impegnato, ma mi resi conto che le mie figlie e la mia compagna meritavano di più, e ho deciso di cercare un modo per realizzare i miei sogni e offrire loro un ambiente prospero.

Un momento di svolta è avvenuto quando giocavo alla console da solo sul divano e la mia seconda figlia dopo un’ora di attesa, mi ha chiesto perché non trascorressi più tempo con loro.

È stato il momento più doloroso della mia vita… E mi ha spinto a riflettere, rivalutare le mie priorità e a iniziare un nuovo capitolo.”

“Immagino il dolore… Ma pensando a cose positive, quale è il tuo obiettivo attuale?”

“Il mio obiettivo principale è garantire un futuro sereno e ricco di opportunità per la mia famiglia. Dato che le mie 3 bimbe sono ancora molto piccole voglio poterle arricchire di esperienze e di ricordi pieni di amore. Per esempio un mese fa le ho portate con me negli USA. Ho imparato a valutare il successo non solo in termini finanziari, ma soprattutto nel tempo di qualità che posso dedicare alla mia famiglia.

Nel 2021, ho preso la decisione di lasciare il mio lavoro tradizionale per dedicare più tempo alla mia famiglia, e l’anno scorso ho passato ben 137 giorni in vacanza con le mie bambine.

Quindi per riassumere, il mio obiettivo è quello di essere un papà diverso dal solito, un punto di riferimento non solo economico, ma una fonte di amore, saggezza, sicurezza per tutta la mia famiglia.”

“Fantastico, avendo un azienda digitale avrai un team in Smart working, Come gestisci questo nuovo modo di fare impresa?”

“Sì, ho un team che considero la mia squadra di esperti. La flessibilità del lavoro online mi ha permesso di selezionare collaboratori motivati e competenti. La gestione è diventata molto più semplice quando ho trovato le persone giuste, ognuna specializzata in un’area specifica, come la creazione di e-commerce, i test di prodotti e il marketing. Quindi credo che saper scegliere le persone giuste sia la chiave per una gestione aziendale nel mondo digitale.”

“Parlando del tuo business, hai menzionato l’e-commerce. Potresti spiegare meglio cosa intendi? Perché è un settore molto ampio e immagino ci siano diversi modi per creare un attività online in questo settore.”

“Certamente, tutti i miei negozi e i negozi dei miei studenti sono degli e-commerce basati sul modello di business del dropshipping.

Che altro non è che un modello logistico che sfrutta le opportunità dell’e-commerce senza dover gestire un magazzino fisico, avere uno stock di prodotti o avere le preoccupazioni delle spedizioni.

In pratica, creo un negozio online e vendo prodotti senza possederli fisicamente. Quando un cliente effettua un acquisto, il prodotto viene spedito direttamente dal fornitore al cliente, evitando costi e stress legati a magazzino e logistica.

È un modello di business molto intelligente perché si può creare un impresa da 0, senza budget, esperienza e con un lavoro full time.”

“Qual è stato il miglior risultato del tuo business online?”

“Il mio business ha raggiunto un incredibile successo, generando un fatturato di 4 milioni di euro in un solo anno. Un altro grande risultato da menzionare sono gli oltre 700 genitori che ho aiutato a generare profitto online, portandoli ad avere più tempo da poter dedicare alle loro famiglie e alle cose che davvero contano.

Tuttavia, ciò che mi rende più orgoglioso è il tempo di qualità che ho potuto dedicare alla mia famiglia, viaggiando in tutta Europa per 137 giorni.”

“Quale parte del tuo lavoro ti dà maggior soddisfazione?”

“Oltre al tempo trascorso con la mia famiglia, la cosa che mi dà più soddisfazione è aiutare chi si trova nella mia stessa situazione di qualche anno fa. La mia missione è regalare ai genitori più tempo da trascorrere con i propri figli, offrendo loro presenza, amore ed esperienze significative.”

“Grazie mille, Alex.”

“Grazie a voi!”

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di NEW OPPORTUNITIES SRL