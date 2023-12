Cesti di Natale “Made in Monastero”, un dono buono, sostenibile e da condividere

Di corsa per gli ultimi regali natalizi? L’Azienda agricola Monastero vi offre una soluzione per far felici parenti, amici e conoscenti. Anzi, le soluzioni sono ben quattro, e forse anche di più!

«Da qualche anno per le festività proponiamo ai nostri clienti i cesti natalizi pieni dei nostri prodotti più buoni e più utili: quattro formati, da piccolo a grandissimo, in grado di incontrare i gusti di tanti, e rendere felici chi li riceve, ma anche chi li regala!».

L’orgoglio dello staff di Monastero è palpabile: «Abbiamo ricevuto ottimi riscontri, e qualcuno ha deciso di acquistare i nostri cesti proprio perché, avendoli ricevuti a propria volta, è rimasto molto contento del dono. E per noi è una conferma della bontà del nostro lavoro, oltre che dei nostri prodotti».

Le cassette si prestano anche ad essere “ambasciatrici” del sapore e del gusto piacentino: lo staff di Monastero ha selezionato con cura i prodotti da inserire nei cesti, e in alcune soluzioni oltre alle leccornie dell’azienda potete trovare altre specialità, ma rimanendo comunque fedeli al principio del “chilometro zero”.

Infatti, anche le altre specialità sono state scelte con cura tra i produttori del territorio: «Volevamo che i cesti parlassero di noi e dei luoghi in cui lavoriamo e che abbiamo nel cuore, per questo abbiamo pensato di coinvolgere realtà che conosciamo e alle quali diamo valore. Persino la cassetta in legno di betulla che contiene i prodotti è fatta da un artigiano locale, e tra l’altro è un oggetto elegante e particolare che può essere riutilizzato in molti modi: anche questo si sposa bene con il nostro approccio bio e sostenibile» raccontano i fratelli Negri, titolari dell’Azienda agricola Monastero.



«Abbiamo scelto di inserire prodotti che non possono mancare in ogni cucina e in ogni dispensa, gli “immancabili” – racconta ancora Alberto -. E non solo per tutti i giorni: anche in occasione del Natale potete portare in tavola queste prelibatezze, da condividere con la famiglia o gli amici».

Un esempio è la buonissima giardiniera, squisitezza immancabile sulla tavola e nella dispensa di ogni piacentino, e presente infatti in tutte le soluzioni proposte da Monastero.

Ma anche le altre specialità possono essere utili per imbastire la tavola delle feste, e alcune sono persino “pronte da gustare”!

«L’idea è quella di poter donare qualcosa che, appena scartato, possa anche essere gustato in condivisione con i propri ospiti. Per noi sarebbe motivo di grande orgoglio sapere che, nell’assaporare i nostri prodotti, i clienti pensano un po’ anche a noi» conclude Alberto Negri.



La squadra di Monastero rimarrà operativa fino al 23 dicembre: entro questa giornata potete acquistare il vostro cesto natalizio sia nello spaccio aziendale di Verano di Podenzano, sia nello shop virtuale. E c’è ancora la possibilità di recarsi presso la sede dell’azienda e confezionare un cesto personalizzato, con l’aiuto degli “elfi” dell’azienda Monastero, telefonando in sede e verificando la disponibilità.

Per ulteriori informazioni, per conoscere gli orari di apertura e le opportunità a disposizione dei clienti, visitate il sito web e le pagine Facebook e Instagram dell’Azienda agricola.