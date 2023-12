Safety Park Bolzano: Un centro d’eccellenza per il testing di prototipi

In collaborazione con diverse aziende del settore, CUBE brand communications – parter esclusivo per gli event del Safety Park – ha accumulato nel corso del 2023 una notevole esperienza nel campo del testing automobilistico, confermando il centro di guida di Bolzano come struttura di prim’ordine per il testing di prototipi e prove su strada di veicoli.

Grazie alla sua posizione centrale e alla sua ottima connessione con diverse tipologie di strade, la struttura è perfettamente adatta sia per sessioni di testing in un ambiente protetto che su strade pubbliche. Il Safety Park dispone di piste specializzate per simulare situazioni estreme come acquaplaning, sbandate, ghiaccio, offrendo agli sviluppatori la possibilità di mettere a dura prova i sistemi di sicurezza dei veicoli e i sistemi di guida autonoma. In particolare, per i prototipi, è disponibile una pista dedicata con mura di protezione visiva alte 2 metri.

La centralità della struttura e l’esperienza di CUBE brand communications consente la progettazione di percorsi di breve, media e lunga durata con varie caratteristiche, come diversi gradi di pendenza, altitudini, temperature e tipologie di strade (autostrade, strade a scorrimento veloce, statali, regionali, ecc.). L’ampia rete di colonnine di ricarica permette la pianificazione di percorsi di testing specifici per veicoli elettrici, tenendo conto dell’autonomia e delle esigenze di ricarica.

Aziende Coinvolte:

– Rosenbauer Rovereto: Effettua regolarmente test sulle piste del Safety Park, inclusi test di verifica delle prestazioni dichiarate di distanza da fermo e di raggiungimento della velocità di 65 km/h. Sono inoltre condotti test di frenata, con il veicolo vuoto e completamente carico, a velocità prossime al massimo raggiungibile e senza correzione della traiettoria.

– Punch Torino: Ha testato con successo un prototipo di veicolo ibrido alimentato a diesel e idrogeno, sfruttando la presenza di una stazione di idrogeno nelle vicinanze del Safety Park.

– Fantic Motor: Ha testato con successo due nuovi scooter elettrici sulle piste del Safety Park sfruttando i sistemi di simulazione di acquaplaning e la steering pad.

Il focus dei test era rivolto sia su test funzionali come quelli legati alla frenata, che ai sistemi di assistenza alla guida come il controllo di trazione. I prodotti sono stati poi presentati con successo al pubblico durante EICMA 2023.

– Hero Tech Center Germany: Ha condotto test su tre diversi veicoli, due moto elettriche da strada e una moto da enduro elettrica presentata come prototipo a EICMA 2023. I test si sono concentrati sulla velocità massima, la durata della batteria e la raccolta e analisi di dati per il Battery Management System (BMS), sia sulle piste onroad che su quella da offroad.

Formula Student:

– Campus Tirol Motorsport: La squadra di Formula Student dell’Università di Innsbruck ha testato il loro veicolo elettrico in preparazione al campionato di Formula Student Germania e Austria, dedicando due giorni alle piste del Safety Park ad agosto.

Frank Fichtner, CEO di CUBE brand communications, si dice entusiasta di supportare le aziende nello sviluppo dei loro prodotti e osserva con soddisfazione che tutte le aziende ospitate si stanno orientando sempre più verso la mobilità sostenibile, e aggiunge “con i nostri marchi Driving e Riding Experience Alto Adige collaboriamo continuamente con OEM del settore automotive per assisterle nelle fasi di testing”.

