Sotto l’albero di Natale…il Save the Date per la sede di JMG Cranes a Sarmato

Oltre 15 anni di un cammino caratterizzato da tappe di successo e di crescita

Continuano i lavori di ampliamento dello stabilimento di JMG Cranes, che hanno come obiettivo ultimo la costruzione di un vero e proprio complesso industriale sito nell’area dell’ex zuccherificio di Sarmato. E c’è già un Save the date: 10-11 maggio 2024. L’ennesimo tassello di una storia di successo, di competenza e di passione per il proprio mestiere.

In continua espansione

La realtà industriale è nata nel 2007 grazie all’intuizione di Maurizio Manzini, che decide di mettere a frutto le proprie competenze maturate in vent’anni di professione nel settore delle pick&carry, cioè di gru totalmente elettriche, con portata massima da 0,9 tonnellate a 70 tonnellate. Nel corso degli anni, JMG Cranes ha sempre posto la tecnologia innovativa al centro della propria realtà produttiva: una scelta vincente, considerando i successi che via via la realtà piacentina ha iniziato a ottenere. Come, per esempio, il brevetto ottenuto nel 2010 relativo al braccio a sfilo proporzionale, grazie al quale questi macchinari riescono a movimentare carichi con una precisione millimetrica. Nel 2013 un nuovo successo si concretizza attraverso l’inaugurazione della prima sede di Sarmato, alla quale segue, sei anni più tardi, l’inaugurazione di una nuova sede a Cremona: uno spazio di 16 mila mq all’interno del quale trovano collocazione alcuni dipartimenti, una sala adibita ai corsi di training, il ristorante Migliaro e un ampio showroom utilizzato sia per le dimostrazioni sia per gli eventi. Tutto ciò mantenendo la filosofia aziendale secondo cui “non ci può essere futuro senza una storia e innovazione senza tradizione”, in ossequio alla quale presso l’hub cremonese è stato allestito l’unico museo in Europa delle Pick&Carry.

Verso nuovi, ambiziosi traguardi

Come anticipato, i successi e le novità di JMG Cranes sono inarrestabili. Un anno fa l’azienda si è trasferita nella nuova sede sempre a Sarmato sita in Via Zuccherificio, che ospita da settembre 2022 la produzione, i magazzini, una parte dell’R&D e alcuni uffici, ma il primo stabilimento di 8 mila mq è già di fatto piccolo per rispondere alle richieste che arrivano da ogni parte del mondo. Ecco allora che il management aziendale è stato in grado di rispondere alle esigenze di questo mercato, senza farsi cogliere impreparato. Come? Accelerando il piano di sviluppo di quella che diventerà una vera e propria “cittadella delle gru”, anticipando la data di fine lavori. A novembre si sono quindi conclusi i lavori del secondo nuovo stabile di 6 mila mq con la posa in opera della seconda insegna JMG; adiacente al primo, questo nuovo stabilimento sarà destinato a ospitare il magazzino e i componenti destinati alla produzione e all’assistenza ricambi.

Parallelamente proseguono i lavori di ristrutturazione della palazzina in stile Liberty che faceva parte del complesso dell’ex-zuccherificio, struttura destinata a ospitare gli uffici tecnici, commerciale e marketing.

Tutti questi lavori conducono a vele spiegate verso l’inaugurazione fissata per il 10 e 11 maggio 2024. Non vi resta che segnare la data!

Mission e vision

Dal 2007 a oggi, JMG Cranes non ha mai perso di vista le proprie mission e vision: trovare la giusta soluzione di sollevamento con passione e innovazione, nel rispetto dell’ambiente. A oggi, l’azienda si pone nel mercato come leader globale nella progettazione e produzione di gru pick&carry elettriche a batteria che trovano applicazione in un’ampia gamma di settori industriali.

Cogliendo l’occasione delle festività natalizie, il team di JMG Cranes intende condividere questo percorso di successo ringraziando “tutte le persone che ci hanno permesso di vivere un 2023 così straordinario”, con l’auspicio di vivere con entusiasmo il 2024 in attesa di “incontrarci nuovamente per tracciare la strada di un nuovo anno che sia ancora migliore di quello appena trascorso”.