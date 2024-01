Eurocarnevale 2024: presentato in Consiglio il festival internazionale di maschere e musica

Mille e settecento partecipanti da mezza Europa, gruppi di maschere e musicanti per due giorni, ospiti di due città di due diverse regioni, una organizzazione che ha impegnato due anni di lavoro, al netto della pausa imposta dal Covid: questi i numeri di Eurocarnevale 2024, il festival dei Guggenmusiker, suonatori di strumenti particolari che, riuniti in bande e fanfare, si esibiscono in maschera, secondo la tradizione dei paesi d’Oltralpe di lingua tedesca. Otto anni dopo il festival europeo ritorna a Verona, ospite del comitato Carnevale bacanal re del Gnoco che da oltre 600 anni organizza nella città scaligera uno dei carnevali più antichi al mondo. La manifestazione, che animerà le vie e le piazze di Verona il ‘venerdì grasso’ 26 gennaio e quelle di Desenzano l’indomani, è stata presentata in Consiglio regionale del Veneto, per iniziativa del consigliere veronese Enrico Corsi (Lega-Lv), dal presidente del Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco Valerio Corradi, e delle maschere di papà Gnoco 2024 e del Maggiordomo veneziano, presente il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti e i consiglieri regionali veronesi Stefano Valdegamberi, Marco Andreolli, Tomas Piccinini e Alberto Bozza.

“Verona è pronta a ospitare un evento di divertimento e di gioia di importanza internazionale, a conferma della sua capacità di attrazione turistica – ha affermato il consigliere Corsi nell’accogliere il Comitato organizzatore – Mi onora di essere stato nominato dalla Regione Veneto rappresentante del Carnevale di Verona, manifestazione che conta oltre sei secoli di storia e risale ai tempi di Cangrande della Scala”. “Eurocarnevale 2024 significa allegria e unione dei popoli – gli ha fatto eco Corradi, presidente del comitato e anche del Centro di coordinamento delle maschere italiane, che ha sempre sede a Verona – La manifestazione sarà una esplosione di colori, di musica spontanea, che coinvolgerà tutta la città e confluirà in un’unica banda in piazza Dante, sotto la direzione di un unico maestro. Papà del gnoco, la maschera più antica d’Europa e simbolo della veronesità, farà gli onori di casa a un festival nella quale si fondono tradizioni e costumi dei diversi Carnevali europei”.

Per l’occasione il comitato ha insignito il presidente del Consiglio veneto della storica commenda della città di Verona, con i colori e i simboli di san Zeno: onorificenza assegnata esclusivamente ai sostenitori del Carnevale di Verona.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO