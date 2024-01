Maria Bocci lancia il Bestseller “Stati Uniti D’Animo”

Ognuno di noi ha pensato almeno una volta, soprattutto in età teenageriale, di fare le valigie e andare a studiare all’estero per un certo periodo di tempo. Peccato però che sono pochi quelli che passano effettivamente dalle parole ai fatti.

Per tutti coloro che desiderano fare un’esperienza di studio all’estero ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Maria Bocci “STATI UNITI D’ANIMO. Un anno scolastico oltre oceano. Scoprire, imparare e crescere attraverso l’esperienza americana” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per pianificare in maniera corretta il proprio anno di studio in terra straniera, in particolare negli Stati Uniti d’America.

“Il mio libro parla dell’anno che ho trascorso da studente negli USA e quindi dell’esperienza di un’adolescente che si è dovuta confrontare con una nuova cultura molto differente dalla propria” afferma Maria Bocci, autrice del libro. “Nel corso dei capitoli tratto varie esperienze vissute, sia in ambito scolastico sia in relazione alla famiglia americana ospitante, ma anche le difficoltà di vario genere che ho incontrato nel corso del mio anno di studi all’estero e che sono certa saranno utili a tutti coloro che vorranno intraprendere la stessa esperienza della sottoscritta”.

Secondo l’autrice, uscire dalla propria zona di comfort è fondamentale per superare i propri limiti. Per tale motivo, la stessa Maria Bocci esorta il lettore a fare più esperienze possibili, soprattutto quando si è più giovani, in quanto sono proprio avventure come queste che portano ciascuno di noi alla crescita personale.

“Le esperienze vissute da Maria Bocci nel suo libro fanno riflettere sull’importanza di mettersi costantemente in gioco nella vita, a prescindere dall’età anagrafica che ciascuno di noi ha” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Le informazioni condivise all’interno del testo sono così interessanti da far innescare al lettore una voglia irrefrenabile di seguire le stesse orme dell’autrice, enfatizzando il concetto secondo cui sono proprio esperienze come queste che portano ciascuno di noi a diventare persone migliori”.

“La volontà di scrivere un libro con questa casa editrice deriva dall’ammirazione per la competenza e il carisma del suo fondatore, Giacomo Bruno, che ha saputo creare da zero una realtà editoriale di primo ordine a livello italiano” conclude l’autrice. “Motivo per il quale, la decisione di scegliere la Bruno Editore come partner per questa nuova avventura editoriale si è rivelata fin troppo facile”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3RuRsRD

Maria Bocci, nata nel 2005 a Macerata, vive nelle Marche con suo padre Giuseppe, sua madre Iryna e le sue sorelle minori Nicole e Caterina. Frequenta il suo ultimo anno di liceo linguistico, imparando la lingua inglese, francese e tedesca. Ha anche un buon livello di lingua russa per il fatto che sua madre è bielorussa. Maria ha già molto chiara la strada che vorrà prendere per il futuro. Vorrà infatti seguire le orme del padre diventando architetto nella facoltà La Sapienza di Roma. Nel suo quarto anno di scuole superiori si è diplomata in America, dopo averci fatto il suo anno di studi per nove mesi. Grazie a questa esperienza ha ampliato i propri orizzonti, maturando, responsabilizzandosi e imparando a comunicare fluentemente in un’altra lingua. Da qui nasce anche l’idea di scriverci un libro, scoprendo la passione per la scrittura e lo storytelling. Maria, oltre a questo, è appassionata da sempre di ginnastica ritmica. Fa anche parte del mondo Rotariano, in particolare dell’Interact club di Tolentino, che fondò nel 2020.

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 33 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it

