Delegazione pescatori per emergenza granchio blu

“Quella causata dal granchio blu è una vera e propria emergenza che delinea una situazione catastrofica, che sta desertificando alcune zone del Delta del Po e della nostra costa. Nei mesi scorsi sia la Giunta che il Consiglio regionale hanno più volte affrontato il tema, dimostrando come le istituzioni abbiano ben presente la gravità del fenomeno. Oggi tuttavia voi ci date uno strumento in più, una relazione redatta dal Comitato tecnico interregionale per l’emergenza del granchio blu, che ci consente di avere uno strumento che evidenzia i punti da affrontare con urgenza”.

Lo ha affermato il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti ricevendo a Palazzo Ferro-Fini, insieme ai componenti dei diversi gruppi consiliari e della Giunta regionale, una delegazione di pescatori del comparto ittico del Polesine, a margine della manifestazione organizzata in mattinata dal Consorzio cooperative pescatori del Polesine e volta a sensibilizzare le istituzioni regionali sull’emergenza legata al predatore.

“Da parte del Consiglio Regionale del Veneto assicuro la massima operatività non solo in ambito consiliare ma anche in termini di supporto alla Giunta regionale oltre che in sede di Conferenza delle Regioni e con i rappresentanti del governo. Posso garantire che le criticità e l’emergenza che pesano sul comparto e sugli addetti, con ricadute sociali ed economiche su imprese e famiglie, sono all’attenzione di tutti i gruppi consiliari, in modo trasversale. Da parte dell’istituzione che rappresento il sostegno è massimo: il prossimo passo è quello di capire, anche grazie alla vostra relazione, come agire più efficacemente per intervenire”, ha concluso il Presidente Ciambetti.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO