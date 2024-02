31.445 pasti donati alle famiglie bisognose della Campania. Sole365 e i suoi clienti rinnovano così il sodalizio sostenendo l’iniziativa SpesaSospesa.org durante il Natale 2023.

Ieri, Martedì 30 gennaio 2024 alle ore 16.00 si è tenuta, presso la Sala Conferenze della Croce Rossa di Napoli, la consegna simbolica dell’assegno con i 231.445 pasti

donati alle famiglie più bisognose della Campania.

Il progetto, alla sua seconda edizione, ha permesso di coinvolgere tutta la comunità attorno al brand Sole365 per offrire il proprio sostegno all’iniziativa SpesaSospesa.org

ideata e promossa da Fondazione Lab00 e Regusto. Grazie ad una donazione di 0,50 centesimi sullo scontrino, sia in store che online, ognuno, nel proprio piccolo, ha potuto donare un pasto in più a chi ne aveva bisogno contribuendo all’ondata di solidarietà.

Nella regione Campania continuano a registrarsi notevoli situazioni difficili con un incremento di bisogni essenziali. Questi cittadini necessitano di assistenza per garantirsi un pasto caldo, avvalendosi delle mense gratuite o sfruttando la rete di distribuzione dei pacchi alimentari e l’iniziativa natalizia “Sempre i più buoni del Natale” si colloca esattamente nella direzione di supporto a queste esigenze. Ne è nata così una robusta rete di sostegno che ha permesso a SpesaSospesa.org, grazie alla comunità riunita intorno a Sole365, di contribuire al lavoro di organizzazioni importanti per il territorio come la Croce Rossa Italiana – Comitato di Napoli e il Banco Alimentare Campania.

<< La nostra profonda gratitudine va a tutti coloro che hanno generosamente dato il proprio contributo, per nulla scontato. Siamo riusciti a raggiungere un grande risultato, facendo ancora una volta la differenza nella vita delle persone meno fortunate. La calorosa risposta avuta da tutti i nostri clienti ci fa sentire fortunati e orgogliosi nell’aver sostenuto, per la seconda volta, questa importante causa. Ci auguriamo per il futuro di poter fare sempre di più, contando sul sostegno di una rete di solidarietà forte e motivata. >> ha dichiarato Antonio Apuzzo, Amministratore Delegato di AP Commerciale – Sole365.

L’obiettivo raggiunto rappresenta un’ulteriore conferma della volontà di Sole365 di essere parte attiva e integrante di una comunità più ampia, agendo sempre responsabilmente e impegnandosi costantemente nella promozione del bene comune.

Davide Devenuto, co-founder Fondazione Lab00 e SpesaSospesa.org, commenta: “La campagna solidale di SpesaSospesa.org con Sole365 nasce dalla volontà di replicare il grande traguardo raggiunto con l’iniziativa congiunta dello scorso anno. Anche questa volta il calore e la generosità dei cittadini si è fatto sentire, consentendo di raggiungere un numero elevato di pasti distribuiti in pochissimo tempo. Siamo molto fieri e riconoscenti per la vicinanza e il supporto dimostrato da imprese, enti e cittadini della regione Campania, tra i primi territori italiani ad aver sposato la missione del nostro progetto.”

Dott. Paolo Monorchio, Presidente Croce Rossa Italiana Comitato di Napoli, aggiunge: ”Il Comitato di Napoli della Croce Rossa Italiana ha accolto con grande entusiasmo e riconoscenza il rinnovo del progetto Spesa Sospesa, che a Napoli ha già raggiunto prestigiosi traguardi in termine di solidarietà ed aiuto per le famiglie indigenti. Le famiglie assistite in questi mesi sono state circa 1000: famiglie sempre in grandi difficoltà sia economiche che sanitarie. Siamo sicuri che la rete solidale, creata dall’iniziativa benefica SpesaSospesa.org e promossa dalla Fondazione Lab00, Regusto e con il contributo dei supermercati Sole365, potrà anche quest’anno aiutare le famiglie più vulnerabili ed in difficoltà delle nostre comunità.”

Roberto Tuorto, Direttore Banco Alimentare Campania, aggiunge: ”Ancora una volta, in momento difficile come quello che stiamo vivendo, ci preme ringraziare di cuore tutte le persone che hanno donato e hanno permesso di raggiungere questo grande risultato. Rinnoviamo la stessa gratitudine a Sole365 e alla famiglia Apuzzo che hanno voluto scegliere Banco Alimentare quale partner di questa iniziativa solidale di grande successo. Lo facciamo a nome delle oltre 235.000 persone che, ogni giorno, aiutiamo in Campania grazie a circa 400 organizzazioni territoriali con noi convenzionate. Un pasto caldo non è solo la risposta ad un bisogno primario ma anche il tentativo di combattere la solitudine di tante persone che – come ripeteva Madre Teresa – è la più grande delle povertà”.

