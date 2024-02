Musica nei locali, gestione più semplice grazie a Confesercenti

Lertora: «Straordinari risultati sindacali per la sicurezza dei compensi e la semplificazione da parte degli utilizzatori»

Fiepet, il sindacato dei pubblici esercizi (bar e ristoranti in particolare) aderente a Confesercenti, ha recentemente stipulato sia con SIAE che con IMAIE e ITSRIGHT un nuovo accordo che ha portato a importanti novità per tutto il comparto.

«Si tratta – interviene Cristian Lertora, presidente di Fiepet Confesercenti Piacenza – di una fondamentale azione sindacale che ha una duplice valenza. Da una parte la messa in sicurezza riguardo ai compensi richiesti da nuovi soggetti per il pagamento del cosiddetto Equo Compenso. Dall’altra una significativa semplificazione a carico degli utilizzatori per quanto attiene gli intrattenimenti senza ballo organizzati all’interno dei pubblici esercizi».

Andando con ordine, oltre al mantenimento della convenzione attiva con Siae (che garantisce agli associati Confesercenti un’importante scontistica, addirittura del 25% sulle tariffe standard) e un nuovo accordo stipulato con SCF (la principale Collecting di riferimento dell’industria discografica per la raccolta e la distribuzione dei diritti connessi) per assicurare un ulteriore abbuono del 15%, la stessa Confesercenti ha stipulato un accordo strategico sia con Nuovo IMAIE che con ITSRIGHT che rappresentano gli interessi di altri cosiddetti AIE (Artisti, Interpreti ed Esecutori primari e comprimari) per la diffusione di Fonogrammi e/o Video Musicali.

«Si tratta – prosegue Lertora – di uno straordinario risultato sindacale che mette al riparo tutti i soci Confesercenti per i prossimi 4 anni da eventuali aumenti tariffari. Nello stesso tempo il predetto accordo li preserva e li manleva da eventuali richieste di compensi avanzate da qualsiasi AIE e/o da altre Collecting AIE. Da tempo la categoria aspettava di ottenere una positiva risposta su un aspetto così delicato».

Molto significativo anche il contenuto dell’accordo stipulato con SIAE che prevede una revisione del sistema tariffario con tariffe fisse Flat per gli intrattenimenti senza ballo all’interno degli stessi pubblici esercizi ma anche una significativa semplificazione degli adempimenti a carico degli utilizzatori. In particolare nella stragrande maggioranza dei casi non sarà più necessario dichiarare i corrispettivi conseguiti nel corso dell’evento. Oltre a questo è già attivo, tra i servizi online, il portale Music&go, con il quale è possibile richiedere il permesso per gli eventi musicali o piccoli trattenimenti.

«Anche in questo caso – conclude Lertora – abbiamo ottenuto un grandissimo risultato a favore degli operatori, ottimizzando e semplificando i processi. A tal fine stiamo strutturando un servizio che possa supportare baristi e ristoratori nell’utilizzo di questo strumento informatico. Per qualsiasi informazione e per il ritiro delle deleghe per ottenere gli sconti invito tutti a rivolgersi quanto prima presso i nostri uffici di via Maestri del Lavoro, anche tramite i seguenti contatti: [email protected]; 0523.607211».