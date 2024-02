Ciambetti: “Partecipiamo tutti a ‘M’Illumino di Meno’ venerdì 16 febbraio

“Invito tutti Veneti a partecipare attivamente a ‘M’Illumino di Meno’ venerdì 16 febbraio in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili fissata dal parlamento italiano nella data che celebra l’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto.”

Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto ricorda “che ‘M’Illumino di Merno’ è nata grazie alla trasmissione Caterpillar, Radio 2, che dal 2005 ha sostenuto con forza, e regione, la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. L’inquinamento luminoso non è solo uno spreco irragionevole delle risorse energetiche, ma anche causa di problemi e danni di diversa natura: ambientali, scientifici, culturali ed economici e per questo invito anch’io, con Caterpillar, a spegnere venerdì 16 febbraio le luci non indispensabili, come gesto di risparmio o di efficienza energetica. Ridurre gli sprechi è possibile e abbiamo bisogno di tutti per affrontare la sfida dei mutamenti climatici anche attraverso il risparmio energetico”.

