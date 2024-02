Seconda commissione – Proseguito esame Pdl 238 della Giunta regionale

La Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (Lega-LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), ha proseguito oggi l’esame del Progetto di legge regionale n. 238 della Giunta “Norme di semplificazione in materia ambientale e per favorire l’attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”.

Ricordiamo che la proposta normativa in esame riforma la disciplina in materia ambientale, con il fine della semplificazione, operando un adeguamento normativo attraverso il rinvio integrale alle disposizioni legislative nazionali attuative delle direttive comunitarie in materia di VAS, VIA, VINCA e AIA (D.Lgs. 152 del 2006 e DPR 357 del 1997), con contestuale abrogazione delle disposizioni legislative regionali incompatibili, e/o superate, e il rinvio, per la necessaria disciplina attuativa, a successiva regolamentazione da parte della Giunta regionale.

