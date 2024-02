Conferenza Presidenti Assemblee legislative, Presidente Ciambetti eletto Coordinatore Affari Ue

Si è svolta oggi a Firenze, presso la sede del Consiglio regionale della Toscana, l’Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome che, tra i punti all’ordine del giorno, ha visto il rinnovo degli organi e coordinamento della Conferenza. Il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, coordinatore uscente, è stato eletto Coordinatore per gli Affari europei.

“Quello di coordinamento per gli Affari europei è un ruolo di grande responsabilità, sempre maggiore direi, visto il ruolo progressivamente più cruciale delle Regioni nel contesto delle istituzioni sovranazionali ed europee appunto. Nella Dichiarazione del Comitato Europeo delle Regioni, di cui sono componente, intitolata ‘Il ruolo delle regioni nell’architettura dell’Unione europea nel contesto della Conferenza sul futuro dell’Europa’, si leggono queste parole, che considero un vero e proprio manifesto programmatico e che faccio mie: ‘

Siamo convinti che la premessa sostanziale della democrazia sia la fiducia dei cittadini espressa sotto forma di voto nelle elezioni locali, regionali, nazionali ed europee. Le regioni, in particolare quelle dotate di poteri legislativi, hanno la responsabilità giuridica e politica di dare forma e attuazione alla legislazione dell’Unione europea e di fornire valore aggiunto all’UE. Le regioni e i loro leader politici sono vicini ai cittadini e contribuiscono a rafforzarne la fiducia nella democrazia europea’

. La dimensione regionale dell’Unione Europea ha ancora molta strada da fare e il nostro compito è quello di continuare nel solco tracciato da Jacques Delors, che ci ha lasciato pochi mesi fa ma la cui lezione è più che mai attuale”, afferma il Presidente Ciambetti

“Interpreto la mia elezione odierna come un voto di fiducia nei miei confronti da parte della Conferenza: da parte mia non solo ringrazio i componenti ed i colleghi ma ribadisco contestualmente il mio impegno affinché la voce delle Regioni possa giungere forte e unita in sede europea, dando concretezza all’auspicio formulato da Delors secondo cui l’Europa ha bisogno di un’anima”, conclude il Presidente Ciambetti.

