Sesta commissione approva programma 2024 Fondazione Cini

La commissione Cultura del Consiglio regionale del Veneto, presieduta da Francesca Scatto (Lega-Lv) vicepresidente Elena Ostanel (Vcv), ha approvato con voto unanime il programma annuale delle attività della Fondazione Giorgio Cini di Venezia. Il programma, in virtù dell’accordo di collaborazione con la Regione del Veneto siglato in occasione dei 70 anni dell’istituto culturale che ha sede nell’Isola di San Giorgio e dei 1600 anni dalla fondazione di Venezia, rientra nella programmazione culturale della Regione. Per l’anno in corso la Regione contribuisce con 150 mila euro al programma di attività culturali della Fondazione. Tra le iniziative cofinanziate, l’alimentazione della fototeca regionale dei beni artistici, la pubblicazione degli atti del convegno dedicato al critico d’arte Nino Brabantini, l’approfondimento della figura di Tommaso Buzzi, architetto di Vittorio Cini, la realizzazione di progetti editoriali sulla storia dell’arte e della società veneziana, corsi di perfezionamento per musicologi e studiosi di Antonio Vivaldi, un convegno internazionale sul ruolo degli archivi sonori e multimediali, la mostra dedicata ad Eleonora Duse, il concerto al Teatro Goldoni per il 7° centenario di Marco Polo e la pubblicazione digitale dell’archivio storico della Fondazione Cini.

La commissione ha inoltre preso atto con voto unanime della rendicontazione che monitora le iniziative realizzate in Veneto nel quarto anno di applicazione della legge regionale sulle iniziative per il Giorno della memoria, la consapevolezza della Shoà e il contrasto dell’antisemitismo. E, da ultimo, ha accolto, con la sola astensione del Pd, la rendicontazione sulle iniziative svolte nel 2023 per le minoranze linguistiche (ladini, cimbri e friulani) presenti in Veneto.

