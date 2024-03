G&G Pet Food, le ricette del benessere di Naturalis Pet

La nuova linea di produzione di alimenti dietetici per cani e gatti formulata dalla G&G Pet Food di Castelvetro, secondo il metodo del dott. Gemo, ha attirato l’attenzione di alcune testate nazionali, come La Repubblica e il Sole24Ore, che nei giorni scorsi hanno dedicato all’azienda un ampio approfondimento facendone emergere le caratteristiche e l’approccio innovativo.

Forte del proprio know-how G&G Pet Food, nel giugno 2023, ha ottenuto la certificazione ISO 9001 per la fase documentale delle produzioni in vasocottura e sottovuoto per la linea del mangime umido per cani e gatti, ossia la Linea Naturalis Pet Intollerance, una linea alimento dietetico che punta a formulare prodotti su misura a seconda dell’intolleranza manifestata dall’animale. Una produzione fortemente voluta dall’imprenditrice Nadia Bragalini che ha fondato l’impresa nel 2019 insieme al consorte, il dott. Gianluca Gemo.

Convinta del percorso intrapreso e delle grandi capacità intellettuali del dott. Gemo, Nadia Bragalini ha depositato lo scorso 12 settembre il “Metodo del dott. Gemo” in Siae, a Roma, e ne ha registrato il marchio in tutta Europa.

Il team di G&G Pet Food vi attende nello showroom di Brodi a Castelvetro: «I nostri esperti nutrizionisti – commenta Nadia Bragalini – sono pronti a guidarvi nella scelta del miglior prodotto per il benessere degli animali e a fornirvi un supporto tecnico completo per soddisfare tutte le loro esigenze. Sappiamo quanto sia importante una corretta alimentazione per assicurare loro una vita lunga e sana, ed è per questo che siamo qui per offrire il meglio della nostra esperienza e competenza. Per contattarci è possibile scrivere a [email protected]».



Dal laboratorio della G&G Pet Food è uscita di recente anche la linea Naturalis Pet, alimenti con frutta e verdura al naturale. Alimento complementare per cani e gatti. La linea propone due ricette. La prima contiene mela, zucca con fagiolini, ricca quindi di fibre solubili, che aiutano a mantenere il benessere intestinale, la seconda ricetta prevede zucca e mela con zucchine e mirtilli, ricchi di antiossidanti. Un mix di verdure che apporta fibre, utili per favorire il normale transito gastroenterico. Il mix è composto esclusivamente da ingredienti naturali, con un basso contenuto calorico e può contribuire a favorire il senso di sazietà.

È utile rammentare le modalità di conservazione dei prodotti. Intanto conservare in frigorifero a una temperatura di +4°C. Una volta aperto consumare entro 1-2 giorni. Il prodotto può essere congelato, una volta scongelato non va ricongelato ma conservato in frigorifero. Il prodotto può essere somministrato a temperatura ambiente o leggermente tiepido.