CRV – Presa d’atto Rend 200 e ok alla PDA 77 in materia di lavori pubblici

La Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (Lega-LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), dopo aver acquisito il parere di competenza della Quarta commissione, riunita per l’occasione in seduta congiunta, ha votato a maggioranza, con l’astensione dell’opposizione, la presa d’atto della Rendicontazione n. 200, “Relazione al Consiglio regionale sullo stato degli interventi inseriti nell’Elenco annuale del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 dell’Amministrazione Regione del Veneto”, ai sensi dell’articolo 4 ‘Strumenti di programmazione di lavori pubblici’, comma 9°, ter, della L.R. 7 novembre 2003, n. 27. ‘Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche’.

La commissione ha quindi licenziato a maggioranza, con l’astensione dell’opposizione, la Proposta di deliberazione amministrativa n. 77 ‘Adozione del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 ed Elenco annuale 2024 dell’Amministrazione Regione del Veneto’.

Per l’esame dell’Aula, Relatore è stato nominato Alessandra Sponda (Lega- LV), Correlatore Arturo Lorenzoni (Portavoce opposizione).

La PDA è stata esaminata ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, ‘Nuovo Codice dei Contratti’, che dispone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, tra cui le Regioni, approvino, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, il Programma triennale dei lavori pubblici e l’Elenco dei lavori da realizzare nel primo anno del triennio, laddove l’importo dei lavori sia pari o superiore a 150 mila euro.

