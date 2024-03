Sorì Italia vola a Las Vegas – per la prima volta al Pizza Expo

Per la prima volta al Pizza Expo La Vegas, Sorì Italia sarà tra gli oltre 350 espositori attesi tra il 19 e il 21 marzo, in occasione della quarantesima edizione del più grande evento dell’industria della pizza al mondo.

Presso lo stand 1571 del Las Vegas Convention Center, Sorì Italia, storica azienda casearia italiana, nata nel 1868 e guidata dalla quinta generazione della famiglia Sorrentino, capace di coniugare le antiche tradizioni con le più moderne tecniche produttive, porterà alcuni dei suoi prodotti di punta:

Mozzarella di Bufala Campana Dop, Burrata di Bufala, Provola affumicata

e Fior di Latte.

Quest’ultimo, in particolare, nella sua versione “cru”: il Fior di Latte Appennino campano, utilizzato da rinomati maestri pizzaioli italiani, che ne apprezzano particolarmente le qualità organolettiche e la filabilità dopo la cottura.

A testimoniare la sua predilezione per il Fior di Latte Appennino campano, ci sarà anche

Franco Pepe, artigiano della pizza di fama internazionale ed artefice, assieme ai fratelli Sorrentino, di un disciplinare volontario messo a punto per definirne e valorizzarne la produzione.

