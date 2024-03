Sesta commissione incontra storici e associazioni d’arma su riabilitazione fucilati Grande Guerra

Seduta di audizioni per la commissione Cultura del Consiglio regionale del Veneto, guidata da Francesca Scatto (Lega-Lv). La commissione ha incontrato i rappresentanti delle Associazioni nazionali d’arma (combattenti e reduci, fanti, alpini, paracadutisti e bersaglieri) e storici del MeVe, dell’Università di Udine e degli Istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea delle diverse province venete in merito al progetto di legge n. 89 presentato nel 2021, primo firmatario il presidente del Consiglio Roberto Ciambetti. Il progetto di legge intende promuovere la ricerca storica e la restituzione dell’onore ai militari italiani fucilati durante la Prima Guerra Mondiale a seguito di decimazioni, esecuzioni di esempio e sentenze sommarie dei Tribunali di guerra.

“L’iniziativa legislativa inizia ora il percorso di esame in commissione – dichiara la presidente Scatto – I contributi che abbiamo ascoltato oggi dimostrano che, grazie a questo progetto di legge, si potrà avviare un’operazione di ricerca storica e di approfondimento di quanto avvenne nell’esercito italiano negli anni della Grande Guerra, partendo dalle fonti e dai dati della storia. Obiettivo del nostro percorso istruttorio non è istituire un Tribunale o emettere sentenze, ma sostenere e dare spazio a studi seri e mettere questo lavoro a disposizione di tutti”

La commissione ha poi espresso parere favorevole a maggioranza (astenuta la capogruppo Pd Vanessa Camani) al provvedimento di Giunta che individua nella prossima domenica 26 maggio la data della Giornata ecologica regionale, da dedicare al tema “Per un’aria pulita”. Ci sono 30 mila euro di contributi regionali a bando per le iniziative che enti locali, scuole, associazioni sportive e ambientali realizzeranno per la tutela e il miglioramento della qualità dell’aria.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO