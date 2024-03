Seconda commissione –Parere favorevole su Pdl 180 per riqualificazione ambientale e risanamento aria

La Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (Lega- LV), con vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), ha espresso all’unanimità parere favorevole alla Terza commissione in ordine al Progetto di legge regionale n. 180, primo firmatario Arturo Lorenzoni (Portavoce opposizione), “Interventi a sostegno di progetti attivati dai comuni del Veneto per la riqualificazione ambientale del territorio ed il risanamento dell’aria”, che ha l’obiettivo di dotarsi di uno strumento normativo in grado di qualificare il territorio con uno sguardo ambizioso verso il domani e di sfruttare le potenzialità di Veneto Agricoltura per piantumare 5 milioni di alberi nel prossimo decennio, ovvero, idealmente, uno per ogni cittadino della Regione del Veneto.

Nello specifico, tra altri aspetti della proposta normativa, si autorizza la Giunta regionale a riconoscere a favore di Veneto Agricoltura un contributo annuale per la produzione e assegnazione su richiesta, ai Comuni della pianura veneta e, per loro tramite, ai cittadini, di piante autoctone.

La commissione ha quindi proseguito l’esame del Progetto di legge regionale n. 238 della Giunta “Norme di semplificazione in materia ambientale e per favorire l’attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”.

Ricordiamo che la proposta normativa riforma la disciplina in materia ambientale, con il fine della semplificazione, operando un adeguamento normativo attraverso il rinvio integrale alle disposizioni legislative nazionali attuative delle direttive comunitarie in materia di VAS, VIA, VINCA e AIA (D.Lgs. 152 del 2006 e DPR 357 del 1997), con contestuale abrogazione delle disposizioni legislative regionali incompatibili, e/o superate, e il rinvio, per la necessaria disciplina attuativa, a successiva regolamentazione da parte della Giunta regionale.

