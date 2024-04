Bossoni Automobili, due appuntamenti per scoprire la Nuova Tiguan

La nuova Volkswagen Tiguan, fascino sportivo ed accattivante, debutta sul mercato con numerose novità nei suoi esterni e dimensioni.

Per scoprirne i segreti è possibile partecipare all’evento “AperiTiguan”, un gustoso aperitivo finger food con dj set, organizzato e promosso dalla concessionaria Bossoni Automobili che ha sede a Sant’Antonio in via Emilia Pavese, 111 . Qui è possibile trovare la piattaforma per iscriversi all’evento che si terrà giovedì 21 marzo dalle 18.30.

Ma questo non è il solo appuntamento in agenda. Chiunque, infatti, fosse interessato a conoscere le caratteristiche della Tiguan potrà anche partecipare al “Porte Aperte” che si terrà sabato 23 e domenica 24 marzo nello showroom di Bossoni Automobili.

La Nuova Tiguan è la compagna ideale per affrontare ogni sfida con sicurezza, grazie alla sua gamma completa e innovativa di equipaggiamenti. Rispetto al modello precedente, la lunghezza è aumentata di 3 cm, raggiungendo i 454 cm, mentre l’altezza rimane pressoché invariata a 164 cm. La larghezza si mantiene a 184 cm, e il passo rimane invariato a 268 cm, ma il coefficiente di penetrazione aerodinamica Cx è stato ridotto da 0,33 a 0,28.

Sul fronte dei motori, tutte le versioni di Nuova Tiguan sono equipaggiate con cambio automatico DSG, conforme alla normativa Euro 6e. Le opzioni includono motori termici e ibridi leggeri. Tra i motori termici, ci sono opzioni turbo benzina e diesel con trazione anteriore o integrale. Le versioni ibride includono motori mild hybrid. Le sospensioni e l’elettronica sono migliorate, con ammortizzatori elettronici adattivi DCC Pro e la centralina Vehicle Dynamics Manager della Golf 8 GTI, promettendo una guida più agile e precisa. Diverse tarature dell’assetto contribuiscono a una migliore gestione dinamica della vettura.

Il design esterno della Nuova Tiguan è stato completamente rivisitato per offrire un look ancora più moderno ed elegante. Ora vanta fari Matrix IQ.Light2 HD ereditati direttamente dalla Touareg, caratterizzati da ben 19.200 Led multipixel per ciascun faro. Questa innovativa tecnologia offre una luminosità eccezionale e una visibilità ottimale in qualsiasi condizione di guida. Il frontale è stato ridisegnato con una nuova configurazione che elimina la tradizionale calandra a listelli orizzontali, sostituendola con una sottile fessura che conferisce un’immagine ancora più sofisticata e raffinata al veicolo.

All’interno, l’abitacolo di Nuova Tiguan è stato ridisegnato con l’implementazione del software MIB4. Il display dell’infotainment può essere scelto in due dimensioni, 13″ o 15″, entrambi con nuove logiche di funzionamento e grafiche.