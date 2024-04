Presentato in Consiglio Veneto la 10a edizione del Marostica Summer Festival

Presentata oggi a Venezia, a palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, la 10a edizione del Marostica Summer Festival Volskbank che si svolgerà a Marostica (VI) dal 3 al 17 luglio, promosso da Due Punti Eventi in collaborazione con la Città e con il supporto della Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank; in cartellone, le tappe di alcuni dei più prestigiosi tour internazionali e artisti di punta delle classifiche italiane (il Volo, Emma, i Take That, Mahmood, i Deep Purple, Annalisa, i Pooh, Antonello Venditti) e un importante evento a scopo benefico.

“Palazzo Ferro Fini, la casa dei Veneti – ha affermato il presidente dell’assemblea legislativa regionale Roberto Ciambetti, nel corso della presentazione dell’evento alla quale erano presenti anche l’assessore regionale Manuela Lanzarin e i consiglieri Giuseppe Pan e Luciano Sandonà (Lega-LV) e Chiara Luisetto (Pd) – oggi diventa punto di riferimento di tutti gli appassionati di musica pop che attendono la nuova edizione del Marostica Summer Festival, da quest’anno caratterizzato dalla partecipazione di Volksbank. Nelle prime settimane di luglio lo splendido borgo turrito di Marostica trasformerà la sua celebre piazza in un’arena musicale ai massimi livelli internazionali con nomi di artisti e complessi che hanno fatto la storia della musica. Come abbiamo visto negli scorsi anni, il binomio tra l’arte e l’architettura medioevale veneta e la musica contemporanea è vincente: entrambi, del resto, danno vita a una magica armonia capace di trasportare lo spettatore in un’atmosfera che definire fatata non è esagerato. Chi ha vissuto l’esperienza degli scorsi anni del festival marosticense organizzato da Due Punti Eventi lo può confermare. Il successo è un gioco di squadra, e qui l’amministrazione comunale locale e la Volksbank hanno svolto la loro parte permettendo di arrivare a un’offerta musicale di grande livello che tra il 3 luglio e il 17 luglio farà di Marostica un punto di ritrovo imprescindibile per gli appassionati del pop, un genere musicale che ha cambiato il mondo musicale e culturale per sempre: con il suo stile melodico e i testi coinvolgenti, è capace di parlare a chiunque, in qualsiasi parte del mondo, così come le architetture castellane marosticensi e il dolce paesaggio veneto non lasciano indifferenti e sono ammirati ovunque; il castello medioevale, le sue suggestioni, e le migliori canzoni di questi ultimi decenni ci coinvolgono a Marostica in una esperienza unica”.

“Dieci anni sono sicuramente un traguardo importante – ha sottolineato il sindaco di Marostica Matteo Mozzo – che certifica quanta strada abbia fatto il Summer Festival e quanto ne abbia fatta fare a tutto il territorio se consideriamo l’attrattività, l’indotto, nonché il prestigio incassato dagli artisti che si esibiscono nella nostra Piazza degli Scacchi. Si tratta appunto di un lavoro di squadra e il nostro ringraziamento va alla Regione del Veneto per il sostegno al Festival, e a Volksbank, che ci accompagna dai tempi del covid. Quest’anno abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti introducendo il 4 luglio il Gran Galà ‘Mura d’incanto’ a sostegno della Fondazione Città della Speranza e di Spazio Donna, portando la solidarietà e la beneficenza all’interno del progetto”.

“il nostro ringraziamento è rivolto anche a chi ha sempre creduto fin dal primo momento al Festival – ha affermato l’assessore comunale al turismo, allo spettacolo Ylenia Bianchin – e a Due Punti Eventi che ha visto in Marostica il teatro a cielo aperto più adatto a portare in alto questa manifestazione insieme all’immagine della nostra città, già nota a livello mondiale”.

“Abbiamo voluto festeggiare questi dieci anni di musica e spettacolo con un evento di beneficenza che potesse far tornare sul territorio la bellezza e la generosità che abbiamo ricevuto” ha rimarcato il titolare di Due Punti Eventi Valerio Simionato che ha aggiunto: “Oltre ad aver messo in piedi un cartellone straordinario tra i più importanti dell’estate italiana, questa iniziativa donerà alla città un evento unico che fonde spettacolo e solidarietà”.

Il cartellone degli eventi è stato presentato da Francesca Bordignon di Due Punti Eventi: “Il Summer Festival Volksbank si svolgerà da mercoledì 3 a mercoledì 17 luglio. Si inizierà con l’esibizione de Il Volo, che tornano a Marostica dopo 10 anni. Il 6 luglio sarà la volta di Emma, il 7 dei Take That che a Marostica si esibiranno per una delle quattro date previste in Italia, mentre l’8 luglio si esibirà Mahmood. L’11 luglio suoneranno i Deep Purple: per loro, due sole date in Italia, una a Roma, l’altra proprio al Summer Festival Volksbank di Marostica. Il 12 luglio si esibirà Annalisa, il 15 e il 16 luglio i Pooh: due tappe speciali per la band italiana che suonerà dal vivo con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal maestro Diego Basso. Chiude il cartellone Antonello Venditti, il 17 luglio. Inoltre, il 13 luglio si terrà l’evento per la città intitolato ‘90 Wonderland’, a ingresso gratuito, che propone musica dance anni ’90. Il 4 luglio si svolgerà Mura d’Incanto, una cena sotto le stelle in Piazza degli Scacchi, 800 posti allestiti sulla scacchiera, con le mura che abbracciano la città, accompagnata dall’Orchestra diretta dal maestro Basso”.

Nel corso della presentazione sono intervenuti anche Andrea Garbin, Direttore dell’Area Vicenza e Marostica di Volksbank, e il Presidente di Fondazione Volksbank Roberto Xausa, che hanno illustrato il sostegno alla decima edizione del Marostica Summer Festival Volksbank.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO