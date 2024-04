Delega al Governo progressiva integrazione di funzioni tra i corpi di Polizia Locale e di Stato

La Quarta commissione consiliare, presieduta da Andrea Zanoni (Pd), vicepresidente Roberto Bet (Lega-LV), ha espresso a maggioranza, con l’astensione dell’opposizione, parere favorevole alla Prima commissione in ordine alla Proposta di legge statale n. 43, primo firmatario Roberto Ciambetti, “Delega al Governo per la progressiva integrazione di funzioni tra i corpi di Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato e per la definizione, nell’ambito del comparto funzioni locali, di un’apposita sezione negoziale per il personale della Polizia Locale e norme di prima applicazione”.

La proposta normativa, in ordine alla quale sono già state ospitate audizioni con i soggetti portatori di interesse, mira ad attribuire una delega al Governo volta all’integrazione dei compiti tra Polizia Locale e Polizia di Stato e alla definizione, nell’ambito del comparto funzioni locali, di un’apposita sezione negoziale per il personale della Polizia Locale.

