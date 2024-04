Il metodo del dottor Gemo: innovazione e salute al centro

L’azienda G&G Pet Food di Castelvetro nasce nel 2019 con l’obiettivo di sviluppare integratori naturali mirati specificamente agli animali da compagnia, offrendo soluzioni che coniugano l’innovazione scientifica con il benessere degli amici a quattro zampe.

Questa avventura è cresciuta in maniera esponenziale grazie alla determinazione e alla lungimiranza dell’imprenditrice Nadia Bragalini sostenuta in ogni passo della vasta competenza scientifica del dottor Gianluca Gemo, co-fondatore dell’azienda, laureato in Scienze e Tecnologie Agrarie con specializzazione in Zootecnia e esperto in alimentazione animale. Nel corso degli anni ha approfondito le qualità organolettiche e nutritive dei prodotti attraverso corsi, master e studi mirati arrivando a congegnare ed elaborare il “Metodo del dr. Gemo”, tutelato tramite Registrazione SIAE Sezione OLAF n. 2023/01690.



Il “Metodo” può essere sintetizzato nelle quattro “A”: “amore”, “alimentazione”, “aiutiamoli”, “ancora”. Dall’amore per gli animali sono nati anni di studi e approfondimenti che hanno portato alla creazione del Metodo, un approccio innovativo volto a migliorare la qualità di vita degli animali. In questa missione, la frase “ancora una volta” rappresenta il mantra più significativo. Il “Metodo” è in grado, attraverso la compilazione preliminare di un questionario per predisporre un piano nutrizionale personalizzato, di individuare le criticità dell’animale e individuare gli alimenti idonei ad affrontare le criticità rilevate. Nel metodo è presente anche l’indicazione di sottoporre l’animale a controlli periodici volti al mantenimento o miglioramento del piano nutrizionale.

Il dott. Gemo ha frequentato corsi di specializzazione post laurea sull’Alimentazione e Nutrizione Animale, conseguendo un Master in Naturopatia Animale presso l’Accademia Istruttori e Operatori Certificati AIOC Italia. Ma la sua formazione è in costante aggiornamento. Tra gli ultimi attestati conseguiti spiccano la “Specializzazione di Consulente in Fito-Nutraceutica”, ma anche quella per “l’Accompagnamento Empatico dell’Animale Anziano”, l’attestato di “Executive Training Provider”, l’attestato per “Il benessere del cane e del gatto con la naturopatia”.

Per info: [email protected] oppure 0523-1657137.